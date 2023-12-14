Умерла на 24 минуты: женщина откровенно рассказала о своей клинической смерти

Женщина, пережившая клиническую смерть, откровенно рассказала о своем околосмертном опыте.

Об этом пишет nypost.com.

Автор Лорен Канадей была объявлена "мертвой" после того, как ее сердце перестало биться на целых 24 минуты, прежде чем ее реанимировали.

"В феврале этого года у меня дома случилась внезапная остановка сердца — мой муж позвонил 911 и начал делать искусственное дыхание. Скорой помощи понадобилось 24 минуты, чтобы реанимировать меня. После 9 дней пребывания в отделении интенсивной терапии меня признали "когнитивно нетронутой" и у меня не было видимых повреждений головного мозга" – поделилась она.

Лорен Канадей / Фото: amazon.com

Результаты ее электроэнцефалограммы – теста, измеряющего электрическую активность мозга – оказались нормальными, несмотря на то, что сразу после реанимации у нее произошел эпилептический приступ, который длился более 30 минут. Парамедики связали ее остановку сердца с осложнениями, вызванными COVID, тест на который у нее оказался положительным при поступлении в отделение интенсивной терапии, сообщила Канадей.

С клинической точки зрения автор, описывающая свой опыт в мемуарах "Авеню Независимости", испытала аутореанимацию. Это редкое явление, точная причина которого остается неизвестной, возникает когда пациент, "объявленный умершим от остановки сердца, внезапно дает признаки жизни", создавая впечатление, будто он вернулся из мертвых, хотя на самом деле он никогда не умирал.

Лорен Канадей / Фото: Substack

Ее случай особенно интересен, поскольку большинство людей не живут долго после своего воскресения. Из 65 задокументированных случаев в период с 1982 по 2018 год только 18 человек полностью поправились.

Отвечая на вопрос о том, как муж реанимировал ее, Канадей сказала: "Мой муж делал СЛР в течение 4 минут, и оператор сказал ему, что делать, он никогда этого не делал. К счастью, мы были недалеко от пожарной части, и через 4 минуты прибыли врачи скорой помощи!".

Таким образом, она всегда будет считать свою вторую половинку своим "героем".

"Я находилась в коме 2 дня, а когда пришла в себя, то была очень растеряна из-за интубации, и еще несколько дней у меня не было кратковременной памяти", — поделилась она. "Я так и не помнила ни того, что было неделю назад, ни большую часть времени, проведенного в отделении интенсивной терапии, и примерно за месяц до этого я была в тумане".

Она сказала, что также подверглась некоторой посмертной амнезии, описав: "Я не знаю, когда я начала понимать, какой это был год, и точно отвечать на вопросы, но я думаю, что это произошло через несколько дней. Мне рассказывали, что я все время забывала, почему оказалась в больнице".

Ее танец со смертью не походил на "глубокий сон", который так часто изображают в фильмах и других средствах массовой информации. Она также не видела, чтобы ее жизнь проносилась перед ее глазами – симптом, описанный многими. Возможно, наиболее увлекательным было чувство "чрезвычайного покоя" Канадей, которое, по ее словам, оставалось с ней "несколько недель после пробуждения".

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Ее "эмоциональное состояние какое-то время было исключительно плохим", поскольку ее переполняли чувство вины, растерянность и горе.

"Я была большой кучей эмоциональной человеческой слизи", — заявила Лорен. "Теперь я гораздо функциональнее, но все еще провожу еженедельную терапию и ежемесячные группы поддержки, плюс мне пришлось сделать перерыв в работе. Итак, я думаю, это будет долгий путь".

Женщина сказала, что ее "второе пришествие" также оказало долгосрочное влияние на ее личность, объяснив: "Изменились предпочтения в еде, и у меня другие приоритеты, влияющие на дружбу/отношения. Моя любовь к мужу действительно возросла, но, возможно, здесь есть какое-то поклонение герою. Я чувствую, что моя первая жизнь закончилась в феврале, и я проснулась для второй жизни".

В конце концов Канадей говорит, что ее короткая смерть дала ей новый взгляд на жизнь.

"Я чувствую, что между жизнью и смертью очень тонкая грань, и хотя я благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями/семьей, я больше не беспокоюсь о смерти", — сказала она. "Меня гораздо больше беспокоит часто ощущаемая в жизни боль".

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