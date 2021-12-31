Умерла одна из самых маленьких женщин на планете: прожила всего 33 года

В 2010 году турецкая девушка попала в рекорды Гиннесса
Одна из самых маленьких женщин на Земле, гражданка Турции Элиф Коджаман скончалась в возрасте 33 лет.
Об этом сообщает издание Mirror.
Как стало известно, женщину госпитализировали с пневмонией во вторник, 28 декабря. Ей оказывали помощь в отделении интенсивной терапии города Кадирли (Турция), однако состояние пациентки все больше ухудшилось. В конце концов Коджаман умерла от полиорганной недостаточности.
Элиф Коджаман попала в книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая женщина планеты в 2010 году, тогда ее рост составил 72,6 сантиметра.
В 2011 году она потеряла свой титул, поскольку был зафиксирован новый рекорд — американка Бриджит Джорждан оказалась ниже Коджаман на 3,6 сантиметра.
Сейчас рекордсменкой среди самых маленьких женщин на планете является Джоти Кисанджи Амджи из Индии, ее рост составляет всего 62,8 сантиметра.
Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 16 декабря скончалась 135-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире.
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