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Умерла последняя американка, всю жизнь дышавшая с помощью "железных легких" после полиомиелита
Женщина ушла из жизни в возрасте 78 лет.
В США умерла 78-летняя Марта Лиллард из штата Оклахома — последняя пациентка в стране, которая до конца жизни пользовалась аппаратом «железные легкие» после перенесенного в детстве полиомиелита.
Об этом сообщает The Associated Press.
Судьба Марты кардинально поменялась в июне в 1953 году. Тогда пятилетняя девочка проснулась с сильной болью в горле и скованностью шеи. Семья заподозрила полиомиелит и срочно доставила ее в больницу, где медики подтвердили диагноз.
В медицинском заведении девочка провела шесть месяцев. Из-за поражения дыхательной системы врачи подключили ее к аппарату «железные легкие», помогавшему поддерживать дыхание.
С тех пор американка была вынуждена пользоваться этим устройством всю жизнь — вплоть до своей смерти, которая наступила 26 июня в этом году.
О смерти Марты Лиллард сообщила ее сестра Синди Маквэй.
«Ей сказали, что она не проживет дольше 20 лет», – рассказала она. «У нее был энтузиазм и желание продолжать жить и получать от жизни максимум».
По словам сестры, непосредственным толчком к ухудшению состояния здоровья стал "длинный Covid". В то же время в свидетельстве о смерти среди причин указаны хроническая легочная недостаточность и постполиомиелитный синдром.
Марта Лиллард оставалась последним человеком в США, продолжавшим использовать «железные легкие» — специальный аппарат искусственной вентиляции, обеспечивающий дыхание с помощью наружной вентиляции с отрицательным давлением (ENPV).
В свое время это устройство было одним из главных средств поддержания жизни пациентов с полиомиелитом. До появления эффективных вакцин именно железные легкие широко применялись для помощи людям, у которых вирус поражал дыхательные мышцы.
Благодаря массовой вакцинации полиомиелит в США практически ликвидирован. Начиная с 1979 года в стране не фиксировались случаи естественной передачи вируса.
Только за несколько дней до смерти Марта дала интервью телеканалу KFOR 8, в котором вспомнила день, когда впервые почувствовала симптомы опасной болезни.
«Я проснулась, на улице светило солнце, я начала приподниматься, и шея у меня ужасно болела», — сказала она. «Я не могла приподнять голову с подушки. Через четыре дня я потеряла сознание. Я не могла дышать. Не могла двигать ни руками, ни ногами».
Женщина также вспомнила свои первые впечатления от пребывания в «железных легких».
«Обычно детей туда не любили класть, потому что они сопротивлялись, но я — нет. Мне это нравилось. Было приятно дышать».
В то же время, в течение жизни она пережила и опасный инцидент. Во время мощной ледяной бури в Оклахоме Марта оказалась заблокированной внутри аппарата, когда аварийный генератор вышел из строя, а система отопления перестала работать.
Позже, в эфире Radio Diaries в 2021 году, она вспоминала эти страшные минуты.
«Это почти как быть похороненным живьем, знаете — это так страшно», — рассказала она. «Мне было тяжело дышать. И я помню, как громко сказала себе: "Я не умру".
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