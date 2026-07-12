Умерла последняя американка, всю жизнь дышавшая с помощью "железных легких" после полиомиелита

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В США умерла 78-летняя Марта Лиллард из штата Оклахома — последняя пациентка в стране, которая до конца жизни пользовалась аппаратом «железные легкие» после перенесенного в детстве полиомиелита.

Об этом сообщает The Associated Press.

Судьба Марты кардинально поменялась в июне в 1953 году. Тогда пятилетняя девочка проснулась с сильной болью в горле и скованностью шеи. Семья заподозрила полиомиелит и срочно доставила ее в больницу, где медики подтвердили диагноз.

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В медицинском заведении девочка провела шесть месяцев. Из-за поражения дыхательной системы врачи подключили ее к аппарату «железные легкие», помогавшему поддерживать дыхание.

С тех пор американка была вынуждена пользоваться этим устройством всю жизнь — вплоть до своей смерти, которая наступила 26 июня в этом году.

О смерти Марты Лиллард сообщила ее сестра Синди Маквэй.

«Ей сказали, что она не проживет дольше 20 лет», – рассказала она. «У нее был энтузиазм и желание продолжать жить и получать от жизни максимум».

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По словам сестры, непосредственным толчком к ухудшению состояния здоровья стал "длинный Covid". В то же время в свидетельстве о смерти среди причин указаны хроническая легочная недостаточность и постполиомиелитный синдром.

Марта Лиллард оставалась последним человеком в США, продолжавшим использовать «железные легкие» — специальный аппарат искусственной вентиляции, обеспечивающий дыхание с помощью наружной вентиляции с отрицательным давлением (ENPV).

Марта Лиллард / Фото: KFOR Oklahoma's News 4

В свое время это устройство было одним из главных средств поддержания жизни пациентов с полиомиелитом. До появления эффективных вакцин именно железные легкие широко применялись для помощи людям, у которых вирус поражал дыхательные мышцы.

Благодаря массовой вакцинации полиомиелит в США практически ликвидирован. Начиная с 1979 года в стране не фиксировались случаи естественной передачи вируса.

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Только за несколько дней до смерти Марта дала интервью телеканалу KFOR 8, в котором вспомнила день, когда впервые почувствовала симптомы опасной болезни.

«Я проснулась, на улице светило солнце, я начала приподниматься, и шея у меня ужасно болела», — сказала она. «Я не могла приподнять голову с подушки. Через четыре дня я потеряла сознание. Я не могла дышать. Не могла двигать ни руками, ни ногами».

Женщина также вспомнила свои первые впечатления от пребывания в «железных легких».

«Обычно детей туда не любили класть, потому что они сопротивлялись, но я — нет. Мне это нравилось. Было приятно дышать».

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Марта Лиллард / Фото: KFOR Oklahoma's News 4

В то же время, в течение жизни она пережила и опасный инцидент. Во время мощной ледяной бури в Оклахоме Марта оказалась заблокированной внутри аппарата, когда аварийный генератор вышел из строя, а система отопления перестала работать.

Позже, в эфире Radio Diaries в 2021 году, она вспоминала эти страшные минуты.

«Это почти как быть похороненным живьем, знаете — это так страшно», — рассказала она. «Мне было тяжело дышать. И я помню, как громко сказала себе: "Я не умру".

Напомним, скончалась легендарная певица Бонни Тайлер. 75-летняя звезда не пережила тяжелую болезнь.

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