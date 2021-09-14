Умерла во сне: 4-летнюю девочку в США за считанные часы после появления симптомов "убил" коронавирус

Первой заразилась мать-антивакцинатор.

В США в Техасе, скорее всего, от последствий коронавируса умерла четырехлетняя девочка, мать которой была противницей вакцинации. Девочка ушла из жизни в течение нескольких часов после появления симптомов вируса.

Об этом пишет Metro.

Известно, что мать девочки, которая была антивакцинатором, заразилась коронавирусом, а уже на следующей неделе ближе к обеду в ее 4-летней дочери поднялась температура и ей дали лекарство. Но уже к 7:00 утра девочка умерла.

По словам матери, Кали умерла во сне после того, как ночью у нее поднялась температура.

"Я была одной из тех, кто против (вакцины), я была против. В итоге я заболела Covid, и мне поставили диагноз 6 сентября. Я пришла домой и была изолирована. Я старалась держаться от нее подальше и не хотела, чтобы она и другие мои дети поняли это", — говорит Харвуд.

По сообщениям местных СМИ, у девочки не было положительного результата теста на Covid-19, но было подтверждено, что она является носителем вируса, когда ее осмотрели медики округа Галвестон. Однако, несмотря на то, что смерть ребенка специалисты описывают как связанную с COVID, расследование еще не подтвердило точную причину.

По данным Daily News, Кали не была в школе с 1 сентября и не контактировала с кем больным там. Предполагается, что она, вероятно, заразилась вирусом в доме.

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Местное управление здравоохранения округа Галвестон назвало смерть трагедией.

"Если ваши дети заболели, не говорите: "О, с ними все будет в порядке". Если ваши дети больны, обратитесь за медицинской помощью", — сказал Филипп Кейзер с управления здравоохранения округа Галвестон.

Напомним, ранее в Израиле от COVID-19 скончался известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось, в США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса якобы не настоящей, и вся его семья не решалась делать прививки. О смерти своего сына рассказала мать, сказав, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это реально".

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