Умерла вторая самая старая женщина в мире: что известно о жизни Фусы Тацуми (фото)

12 декабря в Японии умерла вторая самая старая женщина в мире Фуса Тацуми, достигшая невероятного возраста – 116 лет.

Последние десять лет она провела в доме престарелых в Кассивари, Осака, и в возрасте 110 лет любила прихорашиваться, а также развлекала персонал своими разговорами. Об этом пишет ladbible.com.

Мама двоих детей питалась трижды в день и соблюдала здоровую диету. Она любила есть овощи, рыбу и небольшое количество мяса.

Еще одним секретом долгой жизни Фусы, похоже, ее стремление избегать обезвоживания: в доме престарелых сказали, что она выпивала литр воды каждый день. Она даже держала пластиковую бутылку и чашку на расстоянии вытянутой руки от своей кровати, чтобы в любой момент можно было утолить жажду.

Фуса, родившаяся 25 апреля в 1907 году, стала самым старым человеком в Японии и второй самой старой женщиной во всем мире — сразу после испанки Марии Браньяс, родившейся месяцем раньше нее.

В возрасте 32 лет она вышла замуж за местного фермера Рютаро, выращивавшего персики и виноград.

Фуса Тацуми в молодости / Фото: Wikimedia Commons

Говорят, что у пары родилось трое детей, но муж Фусы, к сожалению, умер в возрасте всего 55 лет.

Ее старший сын, 76-летний Кандзи, рассказал местным СМИ: "Я думаю, что она прекрасно дожила до этого возраста. Я могу только быть благодарен, что она выжила благодаря щедрой заботе медсестер. Она была самой старой матерью в Японии и смогла сделать то, чего не мог сделать никто.

Ее семья предусмотрела, что десятилетия напряженной работы Фусы на семейной ферме способствовали ее долголетию. Она более 20 лет носила на спине корзины с собранными фруктами вверх и вниз по крутому склону во фруктовом саду, что, очевидно, поддерживало ее в хорошей форме.

Вторая самая старая женщина в мире никогда серьезно не болела и не получала травмы, а единственным недостатком в ее послужном списке стал случай, когда она упала и сломала бедренную кость во время работы в саду, когда ей было за 70.

Женщина увлекалась выращиванием хризантем и аранжировкой цветов.

Она умерла 12 декабря в доме престарелых в Осаке после того, как съела свое любимое блюдо — желе из бобовой пасты.

Фуса Тацуми / Фото: Kyodo News

Губернатор Осаки Хирофуми Йосимура отдал уважение Тацуми, с любовью вспоминая, как прекрасно выглядела она на вечеринке, посвященной ее долгой жизни.

Он сказал: "Я до сих пор помню, насколько здорова была госпожа Фуса Тацуми. Я искренне молюсь за ее душу".

Фуса стала самым старым человеком в Японии в апреле в прошлом году после смерти Кане Танаки, которой было 119 лет. Сейчас второй самой старой женщиной в мире является американская долгожительница Эдит Чеккарелли, которой 115 лет.

Напомним, эксцентричный миллионер скончался после многолетнего уединения. Сорвавший джекпот мужчина прожил большую часть своей жизни в одиночестве.

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