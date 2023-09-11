Умерла за несколько часов до своего первого дня в школе: от какой редкой болезни сердца страдала девочка

В Великобритании четырехлетняя Роуз О'Лири-Холл умерла 4 сентября — всего за день до того, как должна была пойти в школу — после операции по устранению порока сердца.

Об этом пишет The Mirror.

Ее родители, Кэти О'Лири-Холл и Сью О'Лири-Холл, из Пул-ин-Уорфедейл, Лидс, во время 20-недельного обследования узнали, что Роуз страдает прерванной дугой аорты — состояние, которое встречается только у одной из 50 000 человек. Болезнь возникает, когда аорта – главная артерия сердца – не может полностью сформироваться. Несмотря на то, что Роуз перенесла несколько успешных операций за свою короткую жизнь, она трагически умерла в начале этой недели.

Девочка умерла всего за несколько часов до того, как могла насладиться своим долгожданным первым днем в школе — и, к сожалению, уже успела сфотографироваться в школьной форме.

Борьба с первых дней жизни

Кейти поделилась своей историей. Она рассказала, что когда девочка только родилась, были сделаны первые попытки исправить дефект, но из-за того, что Роуз была очень маленькой, залатать аорту было невозможно. В возрасте трех дней Роуз перенесла операцию Норвуда, во время которой врачи пытаются создать новую аорту, что привело к пятинедельному пребыванию в больнице.

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В 10 месяцев Розе совершили еще одну операцию. К сожалению, полностью восстановить сердце не удалось. Несмотря на эту неудачу, Роуз сначала казалось, что она хорошо поправляется, но потом у нее случился инсульт.

Кэти и Сью, также имеющие восьмилетнего сына по имени Уилл, знали, что Роуз нужна третья и последняя операция — бивентрикулярное шунтирование. Кэти сказала: “Каждые шесть месяцев ей делали ЭКГ, и все говорили, что она действительно хорошо справляется, все выглядело очень хорошо. Мы сделали МРТ и катетеризацию и очень надеялись, что она сможет перенести операцию”.

Ухудшение состояния

Однако семья заметила, что Роуз "начала испытывать трудности", ей даже было тяжело ходить к своей няне Эми, жившей за углом. Кэти сказала: "Последние четыре или пять месяцев мы просто ждали, что ей станет гораздо лучше с точки зрения оксигенации".

Роуз перенесла операцию в больнице Лидса 15 августа этого года, а 24 августа ей установили кардиостимулятор. Кэти сказала: “После этого все шло отлично. Ее экстубировали и она начала двигаться — не очень много разговаривала, но сказала: "Привет, мама". Дальше все пошло не так”.

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Кэти рассказала, что в ретроспективе Роуз, похоже, заболела эндокардом — редкой и опасной инфекцией внутренней оболочки сердца. Это привело к сильному кровотечению, в результате чего Роуз потеряла примерно половину объема крови. Кэти рассказала: “Нам позвонили и сказали: “Приезжайте, ее везут на операцию”. Ее прооперировали между 3 и 5 часами утра. Они не могли понять, откуда взялась кровь.

Трагическая смерть девочки

После операции состояние Роуз стабилизировалось, но на следующую ночь семья получила еще один тревожный звонок. У Роуз снова началось кровотечение, которое потом "вроде остановилось". Кэти сказала: “Им пришлось вернуться назад, потому что образовался тромб. Они волновались, что это может вызвать инфекцию. Мы почувствовали большое облегчение оттого, что нам не позвонили посреди ночи. На следующий день я пошла в больницу, и это был самый плохой день в моей жизни”.

Ситуация еще больше ухудшилась, когда Кэйти позвонили по телефону и сообщили, что Роуз "умерла". Она сказала: “Я надеялась, что этот день будет похож на предыдущие два, но он был катастрофическим. Они думают, что инфекция попала в ее сердце и ткани начали разрушаться, а заплата, которую они наложили во время операции, рассыпалась. Им пришлось разрезать ей сердце, потому что компрессия грудной клетки не помогала”.

В отчаянной попытке спасти Роуз медицинский персонал поспешил в банк крови. Однако ее мозг не получал достаточно кислорода и им пришлось отключить аппараты жизнеобеспечения.

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