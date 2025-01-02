Умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн: подробности смерти, биография, скандалы и фото

Ее партнер нашел женщину мертвой в своей постели после того, как прилег вздремнуть перед Новым годом.

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн умерла в возрасте 84 лет. Она была известна как своими масштабными и экстремальными пластическими операциями, так и громким разводом в 1999 году с миллиардером-торговцем искусством.

Об этом сообщает People.

Джоселин ушла из жизни в Париже в канун Нового года, 31 декабря. Ее смерть подтвердил партнер Ллойд Кляйн, который сказал, что он "расстроен" известием о том, что "умерла икона".

Также он поделился неистовыми подробностями ее последних часов и смерти.

"В тот вечер у нас был приятный "счастливый час", мы готовились к Новому году, и мы немного подремали, чтобы выглядеть хорошо перед тем, как одеться", — сказал он. "Это очень грустно. Чрезвычайно грустно лежать со своей второй половинкой, которую я знал 21 год, ожидая встречи Нового года, и обнаружить, что она умерла", — сказал он в интервью изданию.

Раскрывая причину смерти, Кляйн сказал, что у нее был флебит – заболевание, содержащее воспаление вен, из-за которого у нее "очень набухли ноги".

"Кровь была заблокирована, и мозг не получал кислорода. Мы задремали, а когда я проснулся, то сказал: "Джоселин, надо просыпаться, надо одеваться", а она была холодная и мертвая", — добавил он.

Выражая шок от смерти своей партнерши, Кляйн сказал, что состояние здоровья Вильденштейна в последние дни было "идеальным", и она была в "прекрасной форме и безупречном здоровье".

Джоселин Вильденштейн / Фото: Getty Images

Впервые Вильденштейн стала известна в 90-х годах после громкого развода с миллиардером, арт-диллером Алеком Вильденштейном. Их 21-летний брак закончился, когда Вильденштейн увидела мужа в постели с российской моделью.

Взбешенный тем, что его застукали с поличным, Алек, умерший в 2008-м в возрасте 67 лет, угрожал Вильденштейн пистолетом. Она немедленно подала на развод на основании супружеской измены, а Алек в ответ перестал выплачивать ей большое содержание.

Их бракоразводный процесс с разоблачениями о неблагополучных отношениях в семье Вильденштейнов стал питательным для таблоидов.

В конце концов Джоселин получила компенсацию в размере 2,5 миллиарда долларов, но при условии, что она не будет финансировать косметическую хирургию.

Ее пластическая операция по изменению внешности во время бракоразводного процесса принесла ей прозвище "Невеста Вильденштейна".

Утверждалось, что Джоселин сделала процедуры, чтобы быть более похожей на кошку, чтобы успокоить Алека, с которым она познакомилась на сафари в Кении и любившего больших кошек.

Алек Вильденштейн / Фото: Getty Images

Первые сообщения о том, что она легла под нож, появились в 1998 году в журнале Vanity Fair, в котором Алек утверждал, что они с Вильденштейн сделали "его и ее подтяжки" через год после женитьбы.

Говоря о косметической работе своей тогдашней жены, Алек добавил: "Она была безумной. Я всегда узнавал об этом последним. Она думала, что может исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать".

По данным Daily Mail, она потратила более 2 миллионов долларов на операцию, чтобы "угодить" мужу, и держала рысь как домашнего любимца. Она сказала Vanity Fair, что у животного "идеальные глаза".

Однако еще в ноябре Вильденштейн отрицала, что ложилась под нож.

"Я не делала пластическую операцию, я боюсь того, что может произойти, и мне не нравится иметь что-то тяжелое, иногда это немного тяжелое и ужасное", – сказала она в интервью The Sun.

Джоселин Вильденштейн в 1998 году / Фото: Getty Images

Она добавила, что никогда не использовала филлеры и слышала нелестные истории от тех, кто это делал. "Я не люблю ботокс", – продолжила Вильденштейн. "У каждого своя реакция на него. Я делала ботокс всего дважды. Не знаю, есть ли у меня аллергия, но когда я его делала, он мне не очень понравился. Это был не очень хороший результат, мое лицо набухло".

После завершения развода Джоселин начала встречаться с модельером Ллойдом в 2003 году.

В 2016 году светская львица была арестована за то, что якобы разрезала грудь Ллойда ножницами. Ее обвинили в тяжелом нападении с целью причинения телесных повреждений с применением оружия и в мелком нападении с целью причинения телесных повреждений. Позже обвинения были сняты.

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн в 2022 году / Фото: Getty Images

В 2017-м в интервью изданию The Mirror Вильденштейн признала, что "набросилась", и извинилась. Она сказала: "В жизни мы сгоняем свое разочарование на тех, кого любим больше всего, и я направила свое на Ллойда. Я позволила своему разочарованию превратиться в гнев, и это было неправильно. Я покраснела и превратилась в одержимую женщину. Я бросалась, как разъяренная кошка. Драка с Ллойдом была тем моментом, когда я упала на дно. Я почувствовала, что дошла до конца и просто сорвалась".

Пара воссоединилась и оставалась вместе до ее смерти.

Несмотря на то, что после развода Джоселин получила огромное состояние, в 2018 году она объявила о банкротстве. Через два года у нее отобрали три квартиры в "небоскребе Трампа".

В прошлом году она также рассказала The Telegraph, что столкнулась с дальнейшими финансовыми проблемами.

"У меня огромная проблема с моим поселением", – рассказала она изданию. "Уже восемь лет они полностью отрезали меня от мира".

Джоселин Вильденштейн 15 декабря в 2024 году / Фото: Getty Images

Вильденштейн родилась под именем Жоселин Пэриссе в Лозанне, Швейцария, 5 августа в 1940 году. Ее отец Арман Персе работал в магазине спортивных товаров, а мама Лилиан Персе была домохозяйкой.

У нее остались двое детей от покойного мужа Алека и партнера Ллойда.

Напомним, умерла главная героиня фильма "Ромео и Джульетта". Оливии Гасси было 73 года.

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