Умерли самые старые в мире сиамские близнецы: какой была жизнь Лори и Джорджа (фото, видео)

Умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы с Пенсильвании, США.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Они ушли из жизни в воскресенье, 7 апреля, в больнице Университета Пенсильвании по неизвестным причинам, согласно некрологам, опубликованным похоронным бюро Leibensperger Funeral Homes.

Им было 62 года 202 дня.

Лори и Джордж (ранее Дори) родились в Пенсильвании, США, 18 сентября в 1961 году, у них были частично сросшиеся черепа, которые имели общие жизненно важные кровеносные сосуды и 30% мозга (лобовые и теменные доли).

Самые старые в мире сиамские близнецы / Фото: guinnessworldrecords.com

Они стали первыми в мире однополыми близнецами, которые идентифицировали себя как разные полы в 2007 году, когда Джордж стал представляться мужчиной после того, как признал себя трансгендером. Раньше он носил имя Риба, вдохновленное певицей Рибой Макинтайр, поскольку ему не нравилось, что его имя рифмуется с именем его сестры.

Близнецы жили отдельно в двухкомнатной квартире в Пенсильвании. У каждого из них была своя комната – поочередно ночевали в каждой – и пытались жить своей жизнью, насколько это было возможно. Они поочередно занимались своими отдельными хобби. По их словам, они эффективно "отключались", находясь в комнате друг друга. Они также принимали душ отдельно, используя шторку для душа в качестве барьера, пока один принимал душ, а другой стоял у ванны.

Каждый раз, когда их спрашивали, хотели бы они когда-нибудь разлучиться, Лори и Джордж всегда отвечали "нет". "Разлучимся ли мы? Абсолютно нет", — сказал Джордж в документальном фильме 1997 года. "Моя теория такова: зачем чинить то, что не сломано?".

Близнецы бросили вызов всем прогнозам медиков, которые говорили, что они не доживут до 30 лет. В 2015 году они стали самыми старыми в истории сиамскими близнецами.

У Лори и Джорджа остались отец, шесть братьев и сестер, несколько племянников и племянниц, а также много друзей.

Напомним, недавно в Венесуэле умер самый старый мужчина планеты. Хуан Висенте Перес ушел из жизни в возрасте 114 лет.

Впоследствии Книга рекордов Гиннеса назвала нового обладателя этого титула. Им стал 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии.

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