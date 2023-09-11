Умеров провел первый телефонный разговор с Ллойдом Остином: о чем общались министры

Два министра обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением на должность и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

Ллойд Остин также предоставил обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с Умеровым по поводу приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Кроме того, два министра обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".

Напомним, что Умеров анонсировал создание еще одной должности в ВСУ.