Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умеров провел первый телефонный разговор с Ллойдом Остином: о чем общались министры

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
531
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Умеров провел первый телефонный разговор с Ллойдом Остином: о чем общались министры

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: УНИАН

Два министра обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением на должность и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

Ллойд Остин также предоставил обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с Умеровым по поводу приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Кроме того, два министра обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".

Напомним, что Умеров анонсировал создание еще одной должности в ВСУ.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
531
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация