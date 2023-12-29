Умершая на 40 минут женщина рассказала, что видела (фото)

Женщина, которая была мертва сорок минут до того, как врачи смогли ее реанимировать, рассказала, что видела.

Об этом пишет Metro.

Кирсти Бортофт готовилась к свиданию со своим мужем Стю, когда он обнаружил ее без сознания на диване. Он вызвал медиков. Несмотря на то, что врачи сказали ее семье, что у нее только 6% шансов пережить это испытание, Кирсти выжила.

Она сказала: "Первая ночь была решающей, и она прошла не очень хорошо, когда Стю сказали, что он должен подготовиться к тому, что я не выживу".

Кирсти Бортофт / Фото: SWNS

Женщина пережила несколько остановок сердца и была введена в медикаментозную кому.

"Никто на тот момент не знал, что происходит, кроме моих ближайших родственников, но моя подруга-экстрасенс связалась с моей сестрой и спросила, что происходит. Она сказала, что мой дух был в ее гостиной, и я просила ее написать списки для моих мальчиков и отца. Я сказала подруге, что мое тело разрушается, и я не думала, что смогу вернуться к нему, но она была строга со мной и приказала мне вернуться. Тем временем в больнице моей семье сказали готовиться к концу", — поделилась женщина.

Кирсти и Стю / Фото: SWNS

Когда медики решили вывести ее из искусственной комы, Кирсти сказала, что пришла в себя "мгновенно" и попросила позвать Стю.

Еще удивительнее то, что повреждения ее легких и сердца практически не были обнаружены во время сканирования всего через несколько недель после того, как у нее возникли проблемы со здоровьем.

Кирсти сказала: "Я вспоминаю, что, вернувшись, наконец, в свое тело, я точно знала, что мне нужно сделать, чтобы исцелиться, будто загрузила информацию. Я поняла, что я не умираю, тело продолжает двигаться, и что моя миссия здесь еще не закончена. Я сказала врачу, что вылечила свои легкие, и он спросил, как, поэтому я поделилась своей историей. Я ушла, чувствуя радость и вдохновение относительно своего выздоровления".

Кирсти и Стю / Фото: SWNS

Напомним, женщина рассказала о малоизвестном симптоме смертельной болезни. Она не знает, сколько ей осталось жить.

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