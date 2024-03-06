Умалчивание сексуальных преступлений ХАМАСа: что известно о скандальном отчете ООН

Представители ООН заявили, что существует "убедительная информация" о том, что заложников, удерживаемых в Секторе Газа, подвергали сексуальному насилию и пыткам. Есть также основания полагать, что это продолжается до сих пор с теми, кого не удалось освободить.

Об этом пишет BBC Украина.

Команда ООН также нашла "достаточные основания считать", что сексуальное насилие, включая групповые изнасилования, произошло тогда, когда боевики ХАМАСа атаковали Израиль 7 октября 2023 года.

В МИД Израиля заявили, что приветствуют "однозначное признание того, что боевики ХАМАСа совершали сексуальные преступления". Теперь Совбез ООН должен признать ХАМАС террористической организацией и наложить международные санкции, заявил спикер израильского МИДа Лиор Хайт.

В ХАМАСе отвергли отчет ООН как "безосновательный и преследующий цель демонизировать палестинское сопротивление". В группировке отрицают, что ее бойцы совершали сексуальные нападения на женщин во время атаки на Израиль или издевались над женщинами, которых они забрали в заложницы в Сектор Газа.

Насилие было в октябре и может продолжаться по сей день

Внимание: далее в тексте следуют описания изнасилований и сексуального насилия

Прамила Паттен, Специальный представитель ООН по сексуальному насилию во время конфликтов, заявила, что их команда "получила четкую и убедительную информацию о сексуальном насилии, включая изнасилования, а также жестокое, бесчеловечное и унизительное отношение" к заложникам.

Кроме того, существуют "достаточные основания" считать, что такое насилие может "продолжаться по отношению к тем, кто до сих пор находится в заложниках", заявила она журналистам. Боевики ХАМАСа вторглись в южный Израиль 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек и взяв 253 заложника.

В отчете ООН говорится, что "команда представителей организации выявила достаточные основания полагать, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произошло во многих местах во время нападения 7 октября". По меньшей мере, речь идет о трех локациях: место проведения фестиваля Nova и прилегающая территория, дорога 232 и кибуц Реим.

Сообщения о сексуальных преступлениях, совершенных боевиками ХАМАСа, которую в Израиле, Британии и ряде других стран считают террористической организацией, начали появляться сразу после нападения 7 октября, и с тех пор их количество постоянно росло.

ВВС пишет, что также видела и слышала свидетельства об изнасилованиях, сексуальном насилии и издевательствах над женщинами.

На нападение 7 октября Израиль ответил военной операцией в Секторе Газа, во время которой, по оценкам медицинского ведомства под руководством ХАМАСа, погибли 30,5 тысячи человек.

Команда представителей ООН посетила Израиль между 29 января и 14 февраля этого года. В этой группе, возглавляемой Прамилой Паттен, были девять специалистов, целью которых было не расследовать, а собрать и подтвердить обвинения. В ходе работы этой группы состоялось 33 встречи с представителями Израиля, проверено более 5 тысяч фото и более 50 часов видео.

Представители группы также отметили, что, несмотря на общие попытки поощрить жертв рассказать об их опыте, команде не удалось поговорить ни с одной из них.

Как говорится в отчете группы, некоторые обвинения в сексуальном насилии не нашли подтверждения, включая широко обсуждаемый случай, когда, по сообщениям, беременной женщине распороли живот и зарезали ребенка в утробе.

Другие преступления не получили верификации из-за ограниченного количества видеодоказательств или из-за невозможности подтвердить повреждение гениталий.

Палестинцы жалуются на "прикосновения" и "обнажение"

В ООН также отмечают, что палестинцы также предъявляют обвинения в сексуальном насилии со стороны израильтян во время заключения, но в данном случае речь идет о "нежелательных прикосновениях в интимных местах" и "длительном принудительном обнажении" в местах задержания, а также при обыске домов и на контрольно-пропускных пунктах после 7 октября.

Отчет отмечает, что сообщений об изнасилованиях палестинок не было, но консервативные культурные нормы могут усложнять сообщения о сексуальном насилии. Эту часть отчета миссии ООН отвергли в Израиле.

"Это оскорбительное и преднамеренное коварство палестинцев, целью которого является недопустимое сравнение между ужасными преступлениями ХАМАСа, которые были совершены и продолжают твориться, и умышленными и безосновательными обвинениями против Израиля и израильтян", — заявил представитель МИДа Израиля.

Он также заявил, что Израиль выступает против рекомендации авторов отчета о сотрудничестве с международной комиссией ООН, расследовавшей военные преступления по обе стороны. Спикер МИДа назвал это расследование враждебным Израилю.

ООН пытается "замолчать" отчет своих представителей?

Между тем, министр иностранных дел Исраэль Кац вызвал для консультаций посла страны в ООН, и обвинил ООН в "попытке умолчать про отчет о массовых изнасилованиях".

Он также подверг критике Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша из-за того, что тот не убедил Совет Безопасности ООН обсудить факты, выявленные миссией ООН, и признать ХАМАС террористической организацией.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН "полностью поддерживал" миссию Паттен во время визита в Израиль. "Никаким способом, формой или действием генеральный секретарь не делал ничего, чтобы "замолчать" об отчете. Собственно, этот отчет сегодня публично представили", — подчеркнул представитель ООН.

Напомним, за последние пять месяцев Израиль уничтожил тысячи боевиков ХАМАСа, разрушил десятки их тоннелей и нанес беспрецедентные разрушения в Секторе Газа. Но перед ним все еще стоит дилемма, которая была понятна с самого начала войны и которая, в конце концов, определит ее результат : Израиль может либо попытаться уничтожить ХАМАС, что будет означать почти неизбежную гибель примерно 100 заложников, до сих пор содержащихся в Газе, либо заключить соглашение, которое позволит боевикам заявить об исторической победе.

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