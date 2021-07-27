Умоляют дать вакцину под аппаратом ИВЛ: американка поделилась горькой историей потери сына и призвала прививаться от COVID-19

Сын женщины не верил в коронавирус, пока не заразился.

В США умер от последствий COVID-19 парень в возрасте 28 лет, который считал пандемию коронавируса мол ложной, и вся его семья не решалась делать прививки. О смерти своего сына рассказала мать, сказав, что его последними словами были: "Это не розыгрыш, это реально".

О трагической истории пишет Metro.

В начале марта Курт и его младшая сестра Кайла и мать Кристи заразились коронавирусом. Сначала симптомы были легкими, но вскоре уровень кислорода упал.

Курта и Кристи госпитализировали в больницу в Бирмингеме, штат Алабама, где у них развилась пневмония, а органы у парня постепенно начали отказывать. В конце концов, к сожалению, он умер 2 мая.

В свою очередь, мать рассказала, что семья не вакцинировалась, потому что они переживали ее быстрым созданием. Впрочем, сейчас, когда ее сын умер, а женщина страдает от последствий перенесенной болезни, она жалеет, что семья привилась.

Американка продолжает бороться с выпадением волос, усталостью, женщина не могла работать или водить машину до конца мая и все еще получает легочную терапию.

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"Нам надо было увидеть, как умирает мой сын, и я страдаю от последствий Covid, чтобы понять, что нам нужна вакцина. Мы не сделали прививку, когда у нас была возможность, и сейчас очень об этом сожалеем", — заявила женщина.

Кристи добавила, что если бы ее сын был еще жив, "он бы поставил перед собой задание побудить всех пройти вакцинацию". Теперь, как говорит женщина, призывают вакцинироваться, она и сестра Курта.

"Если мы сможем помочь сохранить здоровье людей и, возможно, спасти жизнь, побудив других прививаться, то смерть Курта ни была напрасной", — говорит женщина.

Генеральный директор Скотт Харрис сказал, что в США невакцинированные люди, часто болеют коронавирусом сильнее, чем те, кто сделал прививку. По его словам, в Алабаме более 95% людей, госпитализированных с коронавирусом, не получили прививки.

Ранее врач медицинского центра Grandview Бритни Кобиа заявила, что пациенты с коронавирусом просили вакцину, когда они находились в тяжелом состоянии.

"Одно из последних действий, которые они делают перед интубацией — это умоляют меня дать вакцину. Я держу их за руку и говорю, что мне очень жаль, но уже поздно", — добавила врач.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

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