Умственный "прогресс" россиян: каждый третий гражданин РФ верит, что Солнце вращается вокруг Земли

По последним социологическим опросам, за последние годы возросло количество граждан России, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли.

Согласно соцопросу, каждый третий россиянин – это более 35% – верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившего соцоптировку.

Как удалось установить социологам, этот показатель вырос на 7 процентных пункта, в то же время лишь 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%; 2011 г. – 20%).

Также интересны другие результаты опроса:

7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.

каждый пятый россиянин, или 21% верит в то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит.

44% россиян, что продукты из ГМО могут вызвать рак.

Относительно научной осведомленности россиян в возрастном разрезе. В частности, россияне с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.

Напомним, ранее в Министерстве юстиций РФ пожаловались на унижение российских геев в Европе.

Кем легче быть: ребенком или взрослым — опрос Сниданка

Читайте также: