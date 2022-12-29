"Умышленное убийство мирных жителей": Боррель жестко отреагировал на ракетный удар РФ

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по украинским городам неизбирательным уничтожением инфраструктуры и умышленным убийством мирных людей.

Свой комментарий по поводу этой террористической атаки государства-агрессора он опубликовал в Twitter.

"Очередной бессмысленный и массированный российский ракетный удар по Украине, неизбирательное уничтожение инфраструктуры и медицинских учреждений, умышленное нацеливание и убийство мирных жителей", – написал он.

Есть другие безвозмездные и массивные российские захваты на Украину, интерпретально уничтожающие инфракрасные и медицинские возможности, разрушительность путешествия и ликвидация граждан.



There will be no impunity for Russian war crimes



Ваша помощь в Украине будет признана, unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022

Жозеп Борель убежден, что российские военные преступления не останутся безнаказанными.

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"Наша поддержка Украины будет продолжаться непрерывно", – заверил он.

Напомним, Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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