Уничтожает цели со скоростью света: Великобритания рассекретила видео испытаний лазерного оружия

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс поделился рассекреченными кадрами, сделанными в ходе испытаний новейшего лазерного оружия DragonFire.

Он опубликовал видео на своей странице в социальной сети X.

"Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire", – написал глава британского оборонного ведомства.

Шеппс также добавил, что кадры подтверждают способность лазера уничтожать цели со скоростью света.

Watch the first ever video of the UK's laser weapon DragonFire



Новый отмененный фоотаж показывает энергию резки, чтобы вырезать ставки на скорость огня. pic.twitter.com/q5BBAx3P1t – Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 11, 2024

Напомним, ранее Грант Шеппс сообщил, что британские разработчики новейшего оружия впервые сбили дроны, используя лазер. По словам министра, лазерное оружие просто разрезает приближающиеся цели.

Такое оружие потенциально можно будет устанавливать на корабли ВМФ, что очень важно, учитывая стремительное увеличение использования БПЛА в военных целях.

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