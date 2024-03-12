Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уничтожает цели со скоростью света: Великобритания рассекретила видео испытаний лазерного оружия

Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Уничтожает цели со скоростью света: Великобритания рассекретила видео испытаний лазерного оружия

Британское лазерное оружие DragonFire / Фото: Министерство обороны Великобритании

DragonFire показывает высокую эффективность против беспилотников.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс поделился рассекреченными кадрами, сделанными в ходе испытаний новейшего лазерного оружия DragonFire.

Он опубликовал видео на своей странице в социальной сети X.

"Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire", – написал глава британского оборонного ведомства.

Шеппс также добавил, что кадры подтверждают способность лазера уничтожать цели со скоростью света.

Напомним, ранее Грант Шеппс сообщил, что британские разработчики новейшего оружия впервые сбили дроны, используя лазер. По словам министра, лазерное оружие просто разрезает приближающиеся цели.

Такое оружие потенциально можно будет устанавливать на корабли ВМФ, что очень важно, учитывая стремительное увеличение использования БПЛА в военных целях.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация