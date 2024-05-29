Уничтожать авиацию врага будет сложнее: эксперт о потерянном времени и что успели сделать россияне

Россиянам понадобилось почти три года, чтобы попытаться обезопасить свои самолеты.

Российские оккупанты начали устанавливать на аэродромах защитные ангары для авиации. Военные РФ опасаются, что их авиатехнику уничтожат украинские защитники.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на аэродроме Мариновки в Волгоградской области россияне установили защитные ангары, в которых размещены самолеты.

“В общем, ничего хорошего. Теперь уничтожать российскую авиацию будет сложнее. И здесь следует отметить парадоксальность ситуации. Если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории России с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го у России уже не было бы никаких ВКС. Но как только Украина приблизилась наконец к возможности получения разрешения на такие удары, в России начали появляться защитные ангары для авиации”, — рассказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что россиянам понадобилось почти три года, чтобы прийти к необходимости этой концепции.

“Как и нашим партнерам, понадобилось почти три года, чтобы заговорить о праве наносить удары по территории России. И те, и другие – полные тормоза, но адаптироваться и выживать в таких условиях – нам”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в Подмосковье и Луганске прогремели взрывы, кафиры нюхали обломки.

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