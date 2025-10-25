Уничтожат ли новые санкции Трампа экономику России

Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Это первый масштабный шаг Вашингтона, направленный прямо против энергетического сектора РФ — ключевого источника доходов Кремля.

Об этом сообщает The Times.

Новые санкции Вашингтона стали самыми мощными с начала каденции Трампа. Ограничения затронули не только главные российские корпорации, но и десятки их дочерних структур, работающих на мировых рынках энергоресурсов.

Решение уже привело к заметным последствиям: китайские государственные нефтяные компании приостановили закупку российской нефти по морскому пути, а крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы заявили о планах сократить импорт.

Что говорят эксперты

Финансист и правозащитник Билл Браудер отметил, что эти санкции являются первым поистине разрушительным шагом Вашингтона против Москвы.

«Это конкретное и болезненное действие, которое будет иметь последствия для Путина. Но этого недостаточно, чтобы заставить его прекратить войну», — подчеркнул он.

Браудер считает, что решающим фактором для остановки агрессии могут стать вторичные санкции — то есть ограничения против стран, продолжающих покупать российскую нефть, прежде всего, Китая и Индии.

Европейские союзники США в целом положительно восприняли действия Вашингтона, хоть и с определенной осторожностью.

Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал санкции «очень важным шагом в давлении на Кремль».

Немецкий коллега Борис Писториус выразил «осторожный оптимизм», но отметил, что будет ждать «реальных результатов» американских действий.

Российская экономика под угрозой

Сокращение закупок со стороны Китая и Индии уже чревато резким падением доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Аналитики прогнозируют, что снижение спроса может привести к росту мировых цен на нефть, поставив Кремль в сложное финансовое положение.

Бывший советник украинского МИД и британский дипломат Кормак Смит отметил, что у Трампа остаются и другие инструменты давления.

«Если США согласятся передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, это станет еще более мощным сигналом для Москвы. Путин начинает говорить только тогда, когда ощущает настоящую угрозу», — подчеркнул дипломат.

Решение Трампа явилось первым серьезным испытанием его внешнеполитического курса. По оценкам экспертов, дальнейшие действия США будут определять, насколько эффективно Вашингтон может ослабить финансовую базу России без угрозы дестабилизации мировых энергетических рынков.

Напомним, дипломат Валерий Чалый заявил, что введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» сделали Путина «взбешенным». По словам Чалого, Дональд Трамп фактически «залез в кошелек Путина», поскольку «Роснефть» является личной кассой диктатора для финансирования его «семейства».

Дипломат отметил, что Путин считает такой шаг «не по понятиям», и поэтому впервые выглядит «таким раздраженным». Чалый добавил, что предыдущие попытки РФ договориться с американцами, предлагая им проекты в Арктике и даже на оккупированных территориях Украины, провалились. Введенные Минфином США санкции, по его словам, «практически необратимы».