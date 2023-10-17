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Уничтожают на регулярной основе: на границе РФ партизаны "минуснули" строительную технику россиян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Уничтожают на регулярной основе: на границе РФ партизаны "минуснули" строительную технику россиян

Техника на границе / Фото: Центр национального сопротивления

Руководители строительного батальона РФ требуют от российских властей компенсаций.

В России строят "укрепление" на границе с Украиной. Однако неизвестные уничтожают технику строительных батальонов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, местные коммерческие структуры Курской области требуют от властей денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, поскольку партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

Напомним, что в России сообщили о неизвестных беспилотниках. В частности, якобы в Белгородской области и Яковлевском городском округе "ПВО" сбили 3 БПЛА самолетного типа.

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Дата публикации
Просмотры
467
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