В России строят "укрепление" на границе с Украиной. Однако неизвестные уничтожают технику строительных батальонов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, местные коммерческие структуры Курской области требуют от властей денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, поскольку партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

Напомним, что в России сообщили о неизвестных беспилотниках. В частности, якобы в Белгородской области и Яковлевском городском округе "ПВО" сбили 3 БПЛА самолетного типа.

Читайте также: