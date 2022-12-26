Уничтожен пункт управления авиабазы: появилось новое видео с моментом удара по аэродрому РФ в Энгельсе

В Сети опубликовали новое видео, на котором виден момент удара по российскому аэродрому в Энгельсе, откуда бомбардировщики атакуют Украину ракетами.

Видеозапись распространяется в социальных сетях.

Сообщается, что в результате удара беспилотника по стратегическому аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Напомним, в ночь на 26 декабря российскому аэродрому "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики, раздались взрывы.

В Минобороны РФ подтвердили взрывы на аэродроме "Энгельс-2". Там заявили, что на малой высоте залетел якобы беспилотник, который и нанес удар. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника вроде бы не пострадала.

В командовании Воздушных сил Украины отметили, что взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" – это последствия российской агрессии. Через несколько дней появятся спутниковые снимки с аэродрома, поэтому можно будет оценить реальные последствия взрывов.

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