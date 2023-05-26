Уничтожена техника и оккупанты-трусы: легион "Свобода России" показал кадры своей работы на Белгородщине

Российские добровольцы рассказали о своей работе в Белгородской области.

Российский добровольческий батальон "Свобода России" показал видео своей работы в Белгородской области. На видео видно, как оккупанты пытаются скрываться от добровольцев, которые уничтожают вражескую технику.

Об этом идет речь на телеграмм-канале российского легиона "Свобода России".

Добровольцы утверждают, что во время их рейда в Белгородскую область, российские оккупанты действовали непрофессионально и пытались скрываться от легиона "Свобода России".

"Имея численное преимущество, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панически прятались в посадках и под заборами. На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей. Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше. Здесь же — уничтожена и повреждена техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города", — говорится в сообщении пресс-службы легиона "Свобода России".

Легион "Свобода России" показал видео из Белгородской области

Напомним, накануне добровольцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легион "Свобода России" пробрались на территорию Белгородской области.

Также в украинской разведке объяснили, что события на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

Бойцы с российскими паспортами, по их заявлениям, зашли вглубь на 42 километра на территорию Белгородской области.

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