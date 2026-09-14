Уничтожение денег и упадок цивилизации: "Китайский Нострадамус" дал прогноз на следующие 20 лет

«Китайский Нострадамус» Цзян Сюэтинь / © LADbible

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Канадский педагог китайского происхождения, выпускник Йельского университета и эксперт по геополитике Цзян Сюэтинь, которого в сети окрестили «китайским Нострадамусом», выступил с мрачными прогнозами по поводу будущего человечества. По его мнению, мировая цивилизация уже вступила в фазу необратимого упадка.

В популярном подкасте The Diary of A CEO аналитик, ведущий YouTube канал Predictive History, отметил, что моделирует будущее на основе анализа исторических прецедентов, действий институтов и человеческого поведения.

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Одна из главных оговорок эксперта касается возможного повторения трагедии 11 сентября 2001 года, однако в новом формате.

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«Если в США произойдет еще одна атака уровня 11 сентября, я убежден, что это будет удар по американской финансовой инфраструктуре», — заявил Цзян.

Эксперт описал гипотетический сценарий: в результате масштабной кибератаки на серверы финансовых данных граждане в один момент потеряют доступ к своим банковским счетам и накоплениям. По его словам, уничтожение финансовой системы способно углубить миллионы людей в хаос и панику, пишет LADbible.

Кроме этого, Цзян Сюэтинь утверждает, что в течение следующих 20 лет человечество ждет не просто Третья мировая война или смена глобального лидера, а полноценный крах цивилизации. Он объясняет это тем, что технологическое развитие достигло своего пика, а дальнейший прогресс требует глубокой глобализации и специализации, что становится невозможным в условиях современных геополитических конфликтов.

Аналитик сравнивает текущее состояние мира с крушением бронзового века, когда совокупность факторов привела к разрушению систем и потере базовых элементов цивилизованного устройства. Среди главных движителей майсштабного упадка он называет колоссальное неравенство, долговые кризисы и глубокую поляризацию общества.

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Напомним, последнее предупреждение выдающегося британского астрофизика Стивена Гокинга об искусственном интеллекте снова оказалось в центре внимания на фоне стремительного развития технологии и новых заявлений ее разработчиков.

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