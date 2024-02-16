Уничтожение корабля "Цезарь Куников": РФ тщательно скрывает потери среди экипажа

Спикер ВМС отметил, что в настоящее время сложно установить точное количество погибших и раненых членов экипажа российского корабля.

Россия пытается максимально скрыть потери среди экипажа, находившегося на уничтоженном 14 февраля во временно оккупированном Крыму крупном десантном корабле "Цезарь Куников".

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона, пишет Liga.net.

"По состоянию на сегодняшний день мы можем только подтвердить, что тела — живые или мертвые, трудно сказать — грузили на побережье на скорые помощи и везли в направлении лечебных учреждений", — отметил он.

По его словам, РФ пытается максимально скрыть эту информацию, но обычно она появляется в течение некоторого времени, в том числе из некрологов.

"Однако видим, что в последнее время враг скрывает даже через родственников — даже им не разрешают в социальных сетях размещать эту информацию. Их мотивируют тем, чтобы мы не радовались. Потому что дальше, тем сложнее такие вещи верифицировать", — добавил представитель ВМС.

Как затонул десантный корабль РФ "Цезарь Куников"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило 14 февраля, что украинские ударные морские дроны Magura V5 уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" у берегов оккупированного Крыма неподалеку от Алупки. Судно затонуло.

В море вдоль побережья началось патрулирование вертолетов Ми-8, противолодочного вертолета Ка-27, также замечен ударный вертолет Ми-24. Это могло свидетельствовать о проведении поисково-спасательной операции, а также о том, что российские вертолеты с воздуха ищут украинские морские дроны.

Российское Министерство обороны заявило о перехвате шести украинских беспилотников над Черным морем, а потерю корабля не комментировало.

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