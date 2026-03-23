Уничтожение лидеров Ирана испугало Кремль: Путин "залез в бункер" и готовит информационный ГУЛАГ

Путин / © Associated Press

Реклама

После уничтожения иранского руководства диктатор Владимир Путин залез еще больше в бункер, а в Москве уже долгое время фиксируются перебои с Интернетом и усиление информационной изоляции России.

Об этом сказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Slawa.TV на Эспрессо.

«Путин после уничтожения иранского руководства забрался еще больше в бункер. Уже шестую неделю в Москве не работает интернет. В столице великой державы, как они о себе говорят, нельзя вызвать такси, нельзя рассчитаться в ресторане за обед, нельзя заказать себе какую-нибудь услугу. То есть это то, что сейчас реально, потому что бункерный сильно взволновался, что такое может произойти с ним», — отметил Огрызко.

Реклама

По словам дипломата, больше всего Путина вывело из равновесия заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа, которая сказала, что израильские спецслужбы очень долго наблюдали за происходящим в Тегеране через камеры наблюдения, установленные в иранской столице. А на вопрос, можно ли это сделать и в Москве, она дала такой ответ, от которого в Москве стало многим холодно.

«Поэтому я думаю, что это сейчас и происходит в Кремле. Способен ли Путин при таких обстоятельствах изменить позицию? Мне кажется, что нет. Он будет сейчас делать все, чтобы Москва оказалась в 20 веке, вернулась назад, там, где все будут читать газету „Правда“ в печатном виде. Путин будет делать все для того, чтобы ни одна информация к его населению не поступала извне, он будет формировать абсолютный информационный ГУЛАГ у себя в стране с надеждой, что это даст ему возможность продержаться дальше. Поможет ли это? Безусловно, нет», — подчеркнул Огрызко.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Путин, вероятно, окончательно перебрался в один из своих защищенных бункеров. Диктатор не на шутку напуган судьбой иранского аятоллы Али Хаменеи и опасается, что российская система тотального видеонаблюдения может стать для него смертельной ловушкой.