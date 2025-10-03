Уничтожение НПЗ: о чем лжет и скрывает российская власть своему народу

Украинские удары по российским НПЗ имеют последствия. / © Associated Press

Украина увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в последние месяцы, что повлекло за собой дефицит горючего и рост цен в некоторых регионах РФ. Ты порой власти РФ пытаются скрыть последствия ударов от своего общества.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

«Чтобы смягчить внутреннюю панику из-за украинской компании дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, российские чиновники пытаются приуменьшить значение сообщения о решении США увеличить обмен разведывательными данными с Украиной», — считают аналитики.

Эксперты напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что обмен разведывательными данными США с Украиной «не является нововведением». Песков также сказал, что ни одно оружие не станет «волшебной таблеткой» для Украины.

Член Комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник также заявил, что США уже предоставляют Украине разведывательные данные для дальнобойных ударов.

«Российские чиновники, очевидно, пытаются избежать разжигания паники в российском обществе, учитывая, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой недавний дефицит бензина», — добавили аналитики.

Отметим, с начала года поражен 21 из 38 крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ, где сырую нефть перерабатывают в топливо, такое как бензин и дизель, а количество успешных атак уже на 48% превысило показатель за весь 2024 год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нанесение ущерба нефтяной промышленности России является ключевым инструментом принуждения к переговорам.

«Самые эффективные санкции — действующие быстрее всего — это пожары на нефтеперерабатывающих заводах России, ее терминалах, нефтебазах, — сказал украинский лидер. — Мы существенно ограничили нефтяную промышленность России, что существенно ограничивает войну».