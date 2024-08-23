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Уничтожение парома "Конро Трейдер": что известно о пострадавших и спасенных членах экипажа

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Уничтожение парома "Конро Трейдер": что известно о пострадавших и спасенных членах экипажа

"Хлопок" в порту Кавказ

Судно затонуло, ранены.

В результате уничтожения парома "Конро Трейдер" 22 августа пострадали 13 членов экипажа. Четверо из них госпитализированы.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Отмечается, что вечером 22 августа глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что во время поисковой операции удалось спасти 17 членов экипажа.

Накануне стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в военно-морских силах.

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