Уничтожение российского корабля "Цезарь Куников": у Путина отреагировали

В Кремле по комментарию отправляют в Миноборону.

В администрации диктатора-президента РФ Владимира Путина не будут комментировать уничтожение крупного десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Он подчеркнул, что не будет комментировать сообщение об атаке на российское судно в Черном море. Мол, сейчас продолжается так называемая "спецоперация". Именно поэтому, отметил Песков, подобные комментарии – это прерогатива Министерства обороны РФ.

К слову, министерство Сергея Шойгу также не комментировало атаку на "Цезарь Куников". Лишь утром ведомство сообщило о якобы отражении атаки БпЛА в Черном море.

Напомним, утром 14 февраля Генштаб подтвердил информацию в СМИ об уничтожении российского судна Черном море – крупного десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников".

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит, что в настоящее время информация о количестве лиц на борту отсутствует. Впрочем, потери кафиров должны быть существенными. Ведь "если он (корабль – Ред.) был в море – значит экипаж был на борту".

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