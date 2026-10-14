Уничтоженные склады Coca-Cola и McDonald’s: CNN узнало, почему Трамп простил Путину атаки на бизнес США в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Россия в последние месяцы усилила атаки на предприятия и инфраструктуру, связанные с американскими компаниями в Украине. Несмотря на повреждения объектов известных брендов, администрация президента США Дональда Трампа не выступила с публичным осуждением этих ударов. В то же время Вашингтон усиливает давление на Киев и требует прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они якобы влияют на цены для американских потребителей на топливо.

Об этом сообщает CNN.

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Какие американские компании пострадали от российских атак

По словам президента Американской торговой палаты в Украине Энди Гундера, российские ракеты и дроны повредили объекты, связанные с несколькими известными американскими брендами, в частности, Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s и Oreo.

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В начале сентября российский беспилотник атаковал завод Coca-Cola вблизи Киева. Президент Владимир Зеленский тогда назвал удар «четким сигналом» для Соединенных Штатов, ведь Россия не могла не знать, что предприятие связано с американской компанией.

«Сегодня россияне нанесли удар дроном по заводу Coca-Cola. Coca-Cola стала для них таким врагом, что они сжигают ее своими «Шахедами»», — заявил Зеленский в вечернем обращении 3 сентября.

В конце того же месяца российский ударный беспилотник повредил склад одного из логистических партнеров McDonald’s в Киевской области. В компании подтвердили атаку, произошедшую 25 сентября.

Из-за повреждений логистической инфраструктуры рестораны McDonald’s в Украине вынуждены были временно сократить меню. В конце августа также пострадало производственное предприятие PepsiCo в Николаевской области. По сообщению компании, в результате этого удара никто не погиб.

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Гундер подчеркнул, что масштабы атак на американские компании за последние месяцы беспрецедентны.

«Это прямые удары дронами и ракетами, и они продолжают бить по этим объектам. Это посылает сигнал, что они нацелены на американский бизнес. Мы не видим никакой реакции Белого дома», — сказал он CNN.

По его словам, речь идет об американских интересах, капитале и инвесторах, которые терпят убытки из-за российских атак.

Почему Белый дом давит на Украину из-за российских НПЗ

Ситуация вызывает вопросы на фоне позиции администрации Трампа по поводу украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Американский президент объясняет необходимость прекратить подобные атаки их влиянием на стоимость топлива для потребителей в США.

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В последние недели Трамп обвинял Украину в том, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы способствуют подорожанию дизельного горючего. CNN отмечает, что цены на энергоносители выросли, в том числе на фоне войны США с Ираном.

В прошлую пятницу Трамп объявил о договоренности о закупке российского дизеля и ослаблении санкций против России. Это решение раскритиковали, в том числе из-за того, что оно может противоречить американскому законодательству.

По данным собеседников CNN, Вашингтон также угрожал ограничить обмен разведывательными данными и поставки боеприпасов Украине, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время, по словам Гундера, его организация не понимает, почему американская администрация так сдержанно реагирует на атаки против предприятий американских компаний в Украине.

Пытались ли американские компании добиться реакции Вашингтона

По данным CNN, среди работающих в Украине американских компаний нет единой позиции относительно публичной огласки российских атак. Часть бизнеса хочет, чтобы Вашингтон обратил на них внимание, в то время как другие компании опасаются открыто говорить о том, что их объекты неоднократно становились целями ударов.

Некоторые американские законодатели от Демократической партии уже призвали Белый дом активнее защищать интересы компаний США в Украине и публично осуждать действия Москвы.

Американская торговая палата в Украине также пыталась привлечь внимание администрации Трампа к проблеме. По словам Гундера, в прошлом месяце организация обратилась с запросом на встречу со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить положение американского бизнеса в Украине, в том числе последствия российских атак. Однако ответа на обращение не последовало.

В Белом доме в ответ на запрос CNN заявили, что Трамп стремится полностью прекратить войну, чтобы остановить гибель людей. Представитель администрации также заверил, что президент и его команда и дальше будут пытаться способствовать завершению боевых действий и достижению мирного соглашения.

В то же время CNN напоминает, что в августе 2025 года Трамп публично выразил недовольство после российского удара по американскому электронному предприятию в Украине. Тогда он заявил, что сказал Владимиру Путину, что недоволен этим ударом.

Как обострился конфликт вокруг российского горючего

Еще в сентябре Владимир Зеленский ответил на обвинение Трампа по поводу влияния украинских атак по российским НПЗ на цены дизеля в США. Украинский президент заявил, что во время встречи в Нью-Йорке американский лидер не требовал прекратить подобные удары, а Киев не готов отказываться от ответа на российские атаки. Зеленский подчеркнул, что безопасность и жизнь украинцев важнее стоимости энергоресурсов на мировых рынках.

После объявления Трампом решения по российскому дизельному топливу Украина продолжила атаки на нефтяную инфраструктуру РФ. В районе Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на терминале, связанном с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом, а затем поступили сообщения о поражении крупного нефтяного объекта в Самарской области. Киев рассматривает такие удары как способ сокращать доходы России от нефти и ослаблять возможности финансировать войну.

На этом фоне 13 октября Институт изучения войны (ISW) предупредил о рисках «энергетического перемирия», предложенного Трампом. По состоянию на 12 октября Украина и Россия не согласовали такое прекращение огня, а Москва продолжала атаковать украинские энергетические объекты. Аналитики предостерегли, что ограничение украинских ударов по российским НПЗ без взаимных обязательств Кремля может оставить украинскую энергосистему уязвимой в преддверии зимы.

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