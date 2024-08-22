Уникальная гробница бронзового века: археологи ошеломили находкой на английских болотах (фото)

Исследователи приблизились к очередной разгадке жизни и смерти людей в Англии во времена бронзового века.

Археологи раскопали каменную гробницу бронзового века в национальном парке Дартмур, расположенном на крайнем юго-западе Англии, в графстве Девоншир.

Об этом говорится в сообщении livescience.

Гробницу обнаружили на изолированных болотах. Специалисты отметили, что эта находка может помочь археологам понять, какой была жизнь 4000 лет назад, во времена бронзового века.

Археологи раскопали место захоронения бронзового века в национальном парке Дартмур, АнглияФото: Alec Collyer

Что представляет собой находка

Метровая гробница была накрыта тремя большими гранитными камнями. Радиоуглеродная датировка древесного угля изнутри гробницы позволила определить ее возраст. Исследователи считают, что ее выкопали около 1800 до нашей эры.

Внутренние археологи обнаружили множество кусков хорошо сохранившейся древесины, а также дополнительные 30 см другого содержимого. Археологам удалось перенести всю гробницу в лабораторию, где специалисты проанализируют содержание могилы.

Не первая могила на болотах

В 2011 году в парке Дартмур уже было найдено аналогичное захоронение. Тогда специалисты датировали его 1730–1600 гг. до н.э. Там содержались кремированные останки молодого взрослого человека. Благодаря тому, что гробница была погружена в торф, и недостаток кислорода препятствовал разложению, в этом захоронении также удалось найти множество органических артефактов, которые обычно не хранятся, включая кожу бурого медведя и текстиль, а также ожерелье из более 200 бусин, сделанных из глины., сланца, олова и янтаря.

Хотя в Дартмуре были обнаружены и другие подобные захоронения, большинство из них были раскопаны до того, как современные археологические методы позволили тщательно изучить их содержание. Это означает, что две последние найденные гробницы могут предоставить беспрецедентную информацию о том, какой была жизнь в Англии раннего бронзового века.

Напомним, благодаря своевременному вмешательству ученых и съемочной группе ТСН удалось спасти скульптуру скифского вождя. Оказалось, что такой артефакт – единственная в мире.

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