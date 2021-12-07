Операция длилась 9 часов.

Уникальная операция. Немецкие врачи впервые пересадили искусственное сердце.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 декабря.



Отмечается, что для 58-летнего пациента Ральфа Янсена это была единственная надежда. Операция по пересадке длилась 9 часов. Орган извне изготовлен из пластика, а вот клапаны и камеры взяли из бычьего сердца. Искусственное сердце подключено к специальному аккумулятору – управлять им можно извне.

Врачи говорят – такие искусственные органы настоящее спасение для многих пациентов, стоящих в очереди на трансплантацию. Однако это решение является лишь временным, пока больные ждут пересадку настоящего органа.

Напомним, ранее во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку – 13-летнему Максиму Давидюку из села Зарудчи Любешевской общины. Донором для него стал умерший от инсульта 54-летний мужчина.