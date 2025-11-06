- Дата публикации
Уникальный случай: смерть мужчины спасла 100 людей
В Южной Корее мужчина умер и дал шанс на жизнь 100 тяжелобольным людям.
В Южной Корее мужчина завещал все свои органы нуждающимся и дал шанс на жизнь десяткам людей.
Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.
60-летний Мун Чжу Хван спас около 100 пациентов, став донором тканей после внезапной смерти. Мужчина потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в госпиталь университета Чхонмун, где медики диагностировали прекращение мозговой активности.
При жизни Хван всегда носил с собой карточку донора и вместе с сыном заранее зарегистрировался в реестре доноров органов. Поэтому все биологические материалы были переданы Национальному институту управления органами, тканями и кровью.
Как отмечают специалисты, уникальность случая состоит в том, что донорские ткани могут храниться до пяти лет и использоваться для восстановления функций организма многих тяжелобольных, в отличие от органов, нуждающихся в немедленной трансплантации.
