Универсальная вакцина от простуды, гриппа и кашля: революционный спрей из США

Лекарство / © Pixabay

Американские исследователи из Стэнфордского университета разработали универсальную назальную вакцину, которая потенциально может обеспечить защиту от всех респираторных вирусов, включая грипп, простуду и кашель, а также против некоторых бактериальных инфекций легких и даже частично уменьшать аллергические реакции.

Об этом пишет ВВС.

Эксперименты на животных показали высокую эффективность препарата, однако испытания на людях еще не проведены. Исследователи отмечают, что их подход является радикально новым по сравнению с тем, как вакцины разрабатывались в течение более 200 лет.

Традиционные вакцины тренируют организм бороться только с конкретным возбудителем: например, вакцина против кори защищает только от кори, а вакцина против ветряной оспы — только от ветряной оспы. Подобная иммунизация существует с конца XVIII века, с тех пор как Эдвард Дженнер начал практику вакцинации.

Универсальная вакцина, описанная в журнале Science, работает совсем по другому принципу. Она не «учит» иммунную систему бороться с конкретным вирусом, а имитирует способ, которым клетки иммунной системы взаимодействуют между собой. Назальный спрей оставляет макрофаги — белые кровяные клетки в легких — в состоянии «амбер-алерт», что позволяет им мгновенно реагировать на любую инфекцию, которая пытается проникнуть в организм.

Эксперименты на животных показали, что такое повышенное состояние готовности приводило к 100-1000-кратному снижению количества вирусов, которые проникали в легкие и далее в организм. Для тех вирусов, которые все же проникали, другая часть иммунной системы была готова мгновенно реагировать и нейтрализовать угрозу.

«Эта вакцина, которую мы называем универсальной, вызывает значительно более широкую иммунную защиту, охватывающую не только вирус гриппа, не только вирус Covid, не только вирус простуды, а почти все вирусы, которые мы тестировали, а также некоторые виды бактерий, включая Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii, и даже аллергены», — сообщил профессор микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.

По его словам, вакцина также снижает чувствительность к аллергенам, в частности клещей домашней пыли, которые являются распространенным триггером аллергической астмы. «Принцип действия этой вакцины радикально отличается от того, как работали все вакцины до сих пор», — добавил Пулендран.

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, также выразили восхищение результатами работы. Профессор Даниэла Феррейра, специалист по вакцинологии, отметила, что это «очень увлекательное исследование», которое может изменить подходы к защите людей от распространенных респираторных инфекций, если результаты будут подтверждены в клинических испытаниях на людях. Она отметила, что одной из сильных сторон исследования является четкое объяснение, как работает новый тип вакцины, и что этот подход «может стать большим шагом вперед» в борьбе с инфекциями, которые создают значительное бремя для людей.

Несмотря на перспективы, остаются многочисленные вопросы. Вакцина в экспериментах вводилась в виде назального спрея, однако для людей может потребоваться использование небулайзера, чтобы препарат достиг глубин легких. Также неизвестно, будет ли у людей такой же эффект и сколько времени иммунная система будет оставаться в состоянии «амбер-алерт». Известно, что существуют различия между иммунными системами людей и мышей, а иммунитет людей формируется в течение десятилетий под воздействием различных инфекций.

Исследователи планируют серию испытаний, в которых человек будет вакцинирован, а затем контролируемо инфицирован, чтобы оценить реакцию организма. Они также предостерегают, что повышенная активация иммунной системы может иметь нежелательные последствия, включая развитие иммунных расстройств.

Профессор молекулярной вирусологии Джонатан Болл отметил, что работа «безусловно интересна», но предостерег, что чрезмерная готовность иммунной системы не должна вызывать «дружественный огонь», когда иммунитет начинает атаковать собственные клетки организма.

Команда исследователей в США подчеркивает, что иммунная система не должна постоянно оставаться в состоянии высокой готовности, а универсальная вакцина должна дополнять, а не заменять существующие прививки. По словам Пулендрана, во время начальных этапов пандемии, как это было в начале 2020 года с Covid-19, универсальная вакцина могла бы дать время для разработки специализированного препарата, снижая смертность и тяжесть заболевания и формируя уровень иммунной устойчивости среди населения.

Другой сценарий использования предусматривает сезонное введение спрея в начале зимы, когда начинают распространяться многочисленные зимние вирусы. Такая вакцина могла бы обеспечить широкий иммунный ответ против всех распространенных инфекций в этот период.

