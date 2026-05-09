Унижение на Красной площади: как Украина заставила Путина прятать технику во время парада

Парад в России / © Associated Press

Реклама

В течение десятилетий правления Владимира Путина парады ко Дню победы являлись главным инструментом демонстрации военной мощи РФ. Однако 9 мая 2026 года торжественное шествие под стенами Кремля не скрыло, а лишь подчеркнуло глубокий кризис и уязвимость российского режима.

Об этом пишет The Telegraph.

Наиболее резонансным фактом стало то, что проведение парада вообще стало возможным только благодаря вмешательству извне. Издание отмечает, что Дональд Трамп убедил президента Украины Владимира Зеленского согласиться на временное прекращение огня. Без этого перемирия центр Москвы не мог чувствовать себя в безопасности от постоянных ракетных атак и ударов украинских беспилотников.

Реклама

Фактически Путин смог вывести своих солдат на площадь только с согласия своего «заклятого врага» в Киеве. На фоне этого диктатор, как отмечают журналисты, выглядел «жалким и одиноким», принимая поздравления от немногочисленных гостей.

В этом году Красная площадь увидела не только русских военных. В субботу по мостовой маршировали подразделения северокорейских вооруженных сил. Это стало очевидным подтверждением критической зависимости Москвы от Пхеньяна в вопросе человеческих ресурсов и вооружения.

Еще одним беспрецедентным мероприятием стал полный коммуникационный блекаут в центре Москвы. Власти ввели стратегию «цифрового железного занавеса», выключив интернет и GPS, чтобы помешать работе украинских дронов. Неделю назад один из беспилотников поразил элитный комплекс всего в нескольких милях от Кремля, пройдя сквозь системы С-400.

Из-за страха перед атаками на площадь не вывели тяжелую бронетехнику или ядерные ракеты. Вместо реального оружия зрителям на гигантских экранах демонстрировались видеоролики с военной техникой, а сама церемония была сокращена до рекордных 45 минут.

Реклама

Издание Financial Times, ссылаясь на источники в окружении российского лидера, сообщает, что Путин все больше времени проводит в подземных бункерах. Он и его семья фактически перестали посещать резиденции за пределами Москвы из-за страха за свою жизнь.

Неуверенность и уязвимость стали главными месседжами парада. Путин, который всегда был не просто политиком, но и шоуменом, отлично понимает, какой сигнал посылает миру его неспособность устроить пышный праздник.

9 Мая в России — последние новости

Напомним, 9 мая в Москве состоялся парад ко Дню победы, который стал кратчайшим в современной истории России и впервые за многие годы прошел без военной техники. Кремль сократил мероприятие на фоне усиленных мер безопасности, угроз атак дронами и напряжения вокруг возможного перемирия между Украиной и РФ.

К слову, сам парад длился всего 45 минут, а отдельной колонной в нем впервые официально приняли участие военные КНДР, воевавшие в Курской области.

Реклама

Также сообщалось о масштабных перебоях с мобильным интернетом в Москве во время проведения мероприятия. Жители столицы РФ жаловались на проблемы с банковскими приложениями, мессенджерами и связью.

Новости партнеров