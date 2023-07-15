Уоллес может уйти в отставку: связано ли это со скандальным заявлением об Украине

Претендентом на его место уже называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес может покинуть свой пост уже осенью. Это связано с тем, что премьер Великобритании Риши Сунак готовится переформатировать свою команду.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что одна из вероятных причин того, что Сунаку не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

На фоне последних событий Уоллес рассматривает возможность уйти из политики.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пора отойти от дел", — рассказал изданию источник в правительстве.

В то же время, претендентом на его место уже называют главного секретаря казначейства Джона Глена. Кроме того, на пост могут претендовать считающиеся министр безопасности Том Тугендхат и бывшая министерша внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Скандал вокруг Уоллеса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине.

В ответ Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть благодарнее оказанной ей помощи.

Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о поддержке "Украины", где он требовал большей благодарности.

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