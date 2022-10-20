Уоллес объяснил внезапность своей поездки в США: было важно встретиться лицом к лицу с руководителем Пентагона.

На фоне последних действий главы Кремля Владимира Путина ему необходимо было встретиться с представителями американской администрации.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что нет никаких причин для беспокойства из-за его внезапной поездки в Вашингтон.

Об этом глава Минобороны Британии ответил на вопросы журналистов, пишет Reuters.

Я посетил Пентагон, Государственный департамент, была встреча с советником по вопросам национальной безопасности и другие встречи. Я убедился, что мы все понимаем наши процессы планирования относительно того, что мы будем делать в случае возникновения целого ряда событий. Я не думаю, что люди должны быть обеспокоены этим... Я надеюсь, что они уверены, что моим приоритетом является в случае необходимости сесть в самолет и сделать это", – объяснил он.

Уоллес также добавил, что на фоне последних действий главы Кремля Владимира Путина ему было необходимо встретиться с представителями американской администрации.

"Поскольку мы приближаемся к зиме в Украине с ее успехами на поле боя против российских сил и в свете последних действий Путина, было важно встретиться лицом к лицу с министром обороны США Ллойдом Остином и другими представителями американской администрации, чтобы обсудить наши общие проблемы в в области безопасности", – отметил он.

Что Украина получит от союзников

Министры обороны стран НАТО провели шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Западные партнеры поддержали предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения. Известно, что германская система уже работает в Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM могут использоваться и системами противовоздушной обороны NASAMS. Британцы также передадут сотни ракет для ПВО других типов.

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