Уоллес: Украина стала боевой лабораторией и показала, как воевать в XXI веке

Великобритания разбирает российскую бронетехнику, захваченную в Украине, чтобы узнать больше о том, как защищаться от любого грядущего нападения.

Украина стала "боевой лабораторией" для своих войск и западных союзников, которая экспериментирует с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.

По его словам, "стремление Украины выжить" привело к тому, что Киев упразднил правила и нормы мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предложенные его союзниками. Это новшество пошло на пользу и союзникам Украины.

"Им пришлось пойти на риск и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают ли они, и они (ВСУ. – Ред.) стали боевой лабораторией для своих собственных сил и показали нам путь", – сказал британский министр обороны.

Уоллес заверил, что сожалеет об обстоятельствах, из-за которых это произошло, "но это показало, как нужно действовать в XXI веке на новом поле битвы".

В свою очередь глава Генштаба Британии Тони Радакин рассказал, британские эксперты разбирают российскую бронетехнику, захваченную в Украине, чтобы узнать больше о том, как защищаться от любого предстоящего нападения.

"Эта война стала тревожным сигналом для нас, чтобы мы поторопились с нашими приобретениями, чтобы смелее внедряли технологии, особенно когда мы находимся в технологической гонке, были более агрессивны с точки зрения того, как мы заботимся о своей нации, и укрепляли нашу устойчивость", – отметил он.

По словам Радакина, эксперты, которые разбирают трофейное российское вооружение и технику, должны ответить на следующие вопросы:

"Как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем убедиться, что сможем пробить их защиту?"

Ранее Бен Уоллес заявил, что покинет пост министра обороны Британии и уйдет из политики.

Напомним, во время саммита НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине за излишнюю настойчивость в просьбах о помощи. Он попросил Украину быть благодарнее и добавил, что союзники – "не Amazon". В ответ Зеленский заявил, что "не знает, как еще украинцам нужно поблагодарить" за оказанную Западом помощь, и предложил "каждое утро просыпаться и благодарить Уоллеса лично".