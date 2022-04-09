Упал и разбился: Россия потеряла истребитель МиГ-31 возле Санкт-Петербурга

Военный самолет совершал тренировочный полет.

В пятницу, 8 апреля, российский истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области вблизи города Санкт-Петербурга. Экипаж успел катапультироваться.

Об этом сообщают российские издания с ссылкой на информацию от командования Западного военного округа РФ.

По информации военных, самолет разбился во время тренировочного полета.

На место происшествия прибыли три спасательных вертолета. Самолет разбился в безлюдном месте, поэтому его падение не привело к разрушениям. Причиной аварии называют техническую неисправность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что оба летчика выжили.

МиГ-31 был создан в советское время как истребитель-перехватчик с экипажем из двух человек. В полярных регионах эти самолеты должны были препятствовать проникновению американской разведывательной и бомбардировочной авиации в Сибирь.

Россия модернизировала эти машины и переоборудовала некоторые из них на гиперзвуковые ракетоносцы "Кинжал". По данным Минобороны России, именно эти ракеты были использованы в войне против Украины, когда был нанесен удар по большому подземному составу боеприпасов в Ивано-Франковской области.

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