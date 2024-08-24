Операция ВСУ в Курской области радикально отразилась на рейтинге Путина – данные росСМИ

Рейтинг одобрения действий Путина упал более чем на 3%.

Рейтинг одобрения и доверия россиян к диктатору Владимиру Путину рекордно упал из-за операции ВСУ в Курской области.

Об этом пишет российское издание "Meduza".

Российские СМИ пишут, что данные опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что из-за наступления ВСУ в Курской области рейтинг Путина рекордно упал:

Рейтинг одобрения деятельности Путина с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Это рекордные показатели с начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее уровень доверия к российскому диктатору падал во время бунта Пригожина и мобилизации в РФ.

Напомним, американский институт изучения войны считает, что российские оккупанты перебрасывают войска с севера Харьковской области, чтобы сделать невозможным продвижение ВСУ на Курщине.

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