"Упал ниже дна": Кинг высказался о Трампе из-за "захвата" Мадуро

Кинг / © Associated Press

Американский писатель Стивен Кинг раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за похищения пророссийского лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Он провел параллель с отношением главы Штатов к другому диктатору – главе РФ Владимиру Путину.

Об этом Кинг написал в соцсети Threads.

По мнению Кинга, США руководствуются исключительно собственной выгодой, а не «защитой демократии».

«Трамп упал ниже дна»

Писатель признал, что Мадуро, которого «захватил» Трамп, действительно не является демократическим лидером. Впрочем, к другому подобному персонажу — Путину — Трамп относится совсем по-другому. Кинг вспомнил, как на Аляске для президента РФ был расстелен красный тротуар.

«Мадуро не хороший парень, соглашаюсь. Но Путин тоже, а Трамп разостлал для него красную дорожку», — акцентировал писатель.

По мнению Кинга, речь идет о политической игре Трампа, и мотив США не в «борьбе с наркотрафиком», а в контроле над нефтяными ресурсами Венесуэлы.

«Дело не в наркотиках, а в нефти (которая, собственно, и является наркотиком). Как раз думаешь, что Трамп вскочил ко дну, он падает еще ниже», — написал Кинг.

Ранее Кинг назвал Трампа «изменником», который «обожает Путина».

«Просто хотел сказать, что Трамп – предательский, путинолюбивый кретин!», – написал он в соцсети X.