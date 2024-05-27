Упал возле дома: в Великобритании мужчина, вероятно, нашел часть метеорита (фото)

Мужчина предположил, что это мог быть обломок кометы Галлея. Чтобы убедиться, он связался с геологами и провел тест, который показал, что камень имеет слабое магнитное поле.

В Великобритании мужчина нашел часть метеорита, упавшего вблизи его дома.

Об этом пишет издание The Mirror.

Как отмечается, однажды мужчина, по имени Дэн Чарлтон, находясь в своем саду в городе Уэйкфилд, увидел в небе зеленый свет, со свистящим звуком двигавшийся в сторону земли. Уже на следующий день местный житель обнаружил на улице возле своего дома обугленный камень, который в тот момент еще был теплым.

Мужчина предположил, что это мог быть обломок кометы Галлея. Чтобы убедиться, он связался с геологами и провел тест, который показал, что камень имеет слабое магнитное поле. При осмотре в микроскопе ученые увидели некоторые признаки, указывающие на его земное происхождение: не было следов термоядерной коры, обычно образующейся на метеоритах при входе в атмосферу, а также характерных видимых дыр и кристаллов среднего размера.

"Однако существуют и другие типы метеоритов, поэтому мы пока не можем быть уверены в классификации породы", — добавил профессор Келли и отметил, что для окончательного вывода нужны дальнейшие исследования.

В будущем ученые планируют осуществить тонкий срез камня, затем его отшлифовать и отполировать – это необходимо для детального анализа внутренней структуры и состава минералов.

Напомним, что 18-летний парень из США выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря сестре, выбравшей счастливый билет.

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