Упала с балкона на попутчика: на круизном лайнере погибла женщина

На борту круизного лайнера Virgin Voyages погибла женщина.

Путешественница упала с балкона и приземлилась на другого пассажира на палубе ниже. Об этом пишет mirror.co.uk.

Инцидент произошел вскоре после того, как лайнер отбыл из Майами перед запланированным маршрутом в Роатан в Гондурасе вечером 2 апреля.

Удивительно, но мужчина не получил травм. Женщине же была оказана немедленная медицинская помощь, но она скончалась на месте. Корабль вернулся в Майами после трагического инцидента.

Полиция пытается установить, что привело к падению женщины.

Сообщается, что трагедия произошла через месяц после того, как на круизном лайнере Carnival Cruise обнаружили мертвую женщину. Корабль отплыл из Чарльстона, Южная Каролина, 27 февраля и направлялся на Багамы. После неудачных попыток реанимировать женщину, ее объявили мертвой, а тело увезли через три дня, когда корабль прибыл в Нассау.

Когда корабль позже вернулся в Чарльстон 4 марта, группа следователей ФБР села на круиз и осмотрела комнату погибшей. По словам оператора, женщина путешествовала с мужем. Расследование продолжается.

Напомним, женщина поймала партнера на предательстве во время отдыха на круизном судне. Об интрижке любимого она узнала посредством трансляции из камеры видеонаблюдения.

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