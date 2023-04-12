Упала в Казахстане: РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Учебная боевая часть ракеты "поразила условные цели на полигоне в Казахстане".

Во вторник, 11 апреля, Россия опробовала межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в Казахстане.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракету запускали с полигона "Капустин Яр". Ее учебная боевая часть "поразила условные цели на полигоне в Казахстане". Оборонное ведомстве РФ опубликовало кадры запуска.

Ранее мы сообщали о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи. Она пролетела около тысячи километров и упала в Японское море, но за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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