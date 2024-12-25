Упавший в Казахстане пассажирский самолет имел поврежденное крыло: видео

Пока не было официальных комментариев по поводу всех обнаруженных повреждений борта "Азербайджанских авиалиний".
Пассажирский самолет рейса "Баку — Грозный", который не смог приземлиться в столице Чечне и упал в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле.
Об этом свидетельствует видео, снятое во время полета борта "Азербайджанских авиалиний".
На ролике, опубликованном в Сети, видно, что часть крыла самолета повреждена – там виднеется дыра.
Ранее в соцсетях предположили, что причиной авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек, было поражение самолета российской ракетой в небе над Грозным. Такую версию начали обсуждать после того, как появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.
Пока не было официальных комментариев по поводу повреждений на крыле и на хвостовой части самолета, похожих на последствия обстрела, от властей Казахстана, проводящих расследование авиакатастрофы.
Как сообщает издание Orda со ссылкой на собственный источник в следствии, случайное попадание в самолет ракеты рассматривается как одна из версий.
При этом сегодня и азербайджанская сторона, и российская просились официально войти в состав комиссии по расследованию, но Казахстан отказал. Участие в расследовании они смогут принять только в качестве наблюдателей.
"Таким образом, все факты, черный ящик и доказательства будут у нас", — заявил неназванный участник комиссии по расследованию.
Напомним, вблизи казахстанского города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный.
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