Упавший в Казахстане пассажирский самолет имел поврежденное крыло: видео

Пока не было официальных комментариев по поводу всех обнаруженных повреждений борта "Азербайджанских авиалиний".

Пассажирский самолет рейса "Баку — Грозный", который не смог приземлиться в столице Чечне и упал в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле.

Об этом свидетельствует видео, снятое во время полета борта "Азербайджанских авиалиний".

На ролике, опубликованном в Сети, видно, что часть крыла самолета повреждена – там виднеется дыра.

Упавший в Казахстане пассажирский самолет имел поврежденное крыло

Ранее в соцсетях предположили, что причиной авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек, было поражение самолета российской ракетой в небе над Грозным. Такую версию начали обсуждать после того, как появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

Пассажирский самолет в Чечне могла сбить российская ПВО: что обнаружили на хвосте лайнера

Пока не было официальных комментариев по поводу повреждений на крыле и на хвостовой части самолета, похожих на последствия обстрела, от властей Казахстана, проводящих расследование авиакатастрофы.

Как сообщает издание Orda со ссылкой на собственный источник в следствии, случайное попадание в самолет ракеты рассматривается как одна из версий.

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При этом сегодня и азербайджанская сторона, и российская просились официально войти в состав комиссии по расследованию, но Казахстан отказал. Участие в расследовании они смогут принять только в качестве наблюдателей.

"Таким образом, все факты, черный ящик и доказательства будут у нас", — заявил неназванный участник комиссии по расследованию.

Напомним, вблизи казахстанского города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный.

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