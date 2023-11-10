УПЦ МП наняла лоббиста в США за $1400/ч: стало известно, от кого он получал деньги

Московский патриархат Украинской православной церкви нанял на работу лоббиста в США за $1400, чтобы продвигать свои интересы. Последний получил деньги от фирмы подсанкционного экснардепа и протодиакона этой церкви Вадима Новинского.

Соответствующий отчет был опубликован в системе FARA eFile.

Как стало известно, митрополит Белоцерковской епархии ВЦУ Евстратий сообщил, что Новинский нанял фирму в США для "распространения пропаганды МП", а та наняла лоббиста.

Как отмечено в отчете, лоббист получил $7000 от Amsterdam and Partners LLP.

Что входило в обязанности лоббиста:

публикация статьи в The Hill;

обращение в Департамент Государственного управления религиозной свободы;

обращение в офис сенатора-демократа Джона Оссоффа;

обращение в Белый дом;

обращение в офисы сенаторов республиканца Марко Рубио, демократки Джин Шейхин и Комитета Сената по международным отношениям.

Лоббист написал статью о "свободе вероисповедания"

19 октября в американском издании The Hill вышла статья лоббиста под заголовком "Если Украина действительно отдана правам человека, она должна поддерживать свободу вероисповедания".

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"По моему мнению, такая деятельность Московского патриархата это государственная измена, очередная измена из списка их сознательных измен. Мне лично трудно представить, чтобы средства эти могли уходить от кого-то другого, кроме как от одного подсанкционного олигарха — основного спонсора московской церкви здесь. Поэтому нарушение этих санкций здесь вполне вероятно", – отреагировал на ситуацию нардеп Заблоцкий.

Тем временем в соцсетях разгорелся новый скандал из-за бурных танцов неизвестной девушки на территории Киево-Печерской Лавры, в Трапезной палате, расположенной в одном здании с Трапезным храмом.

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