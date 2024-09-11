"Управление эскалацией" США обессиливает Украину и увеличивает риски для Запада — Foreign Policy

Задержками снабжения оружия для Украины и ограничениями на ее применение Запад дает России "фору" и время для усиления армии захватчиков.

Администрация президента США Джо Байдена очевидно поставила в приоритет максимальное сдерживание войны в Украине и предотвращение ее распространения за пределы страны. Однако такая стратегия слишком дорого стоит Украине и в перспективе только усугубляет риски для Европы и всего мира.

Об этом пишет Foreign Policy.

"Не дать войне выйти за границы Украины или эскалировать д ядерного конфликта – это прослеживается в реакции Белого дома на российское вторжение в Украину с самого начала", – отметил автор статьи.

Издание пишет, что о такой позиции США свидетельствует целый ряд признаков, которые невозможно не заметить. В частности, чрезмерная осторожность Соединенных Штатов в принятии решений по предоставлению Украине современного вооружения, которую невозможно объяснить только желанием избежать прямого вооруженного конфликта между РФ и НАТО.

К тому же даже согласованные поставки оружия, крайне необходимо Украине для защиты от российской агрессии, происходят с постоянными задержками. По мнению издания, это выглядит как "палки в колеса", ведь на третий год войны все технические моменты, такие как необходимость обучения личного состава, объемы производства или логистика, должны были бы давно разрешиться.

"Чтобы сохранить текущий масштаб войны, Вашингтон очень жестко ограничил Киев в средствах ее ведения. Результатом является модель политически мотивированных ограничений по предоставлению определенных видов вооружения, их количеству, скорости снабжения, численности обученных украинских военных и разрешению на использование оружия", – пишет FT.

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В то же время Вашингтон пытается давить на своих союзников по НАТО, которые готовы позволить Украине наносить удары своим оружием по территории страны-агрессора. Например, США заблокировали разрешение Британии и Франции на удары ракетами Storm Shadow/SCALP.

Американскую политику "управление эскалацией" постоянно критикуют в Восточной Европе, большинство стран которой сталкивались с имперской политикой России и не желают повторения истории. Издание отмечает, что нежелание США прислушаться к союзникам свидетельствует, что в Вашингтоне "что-то не так", особенно в свете Курской операции ВСУ и ударов вглубь территории РФ украинскими БпЛА, что пересекло все "красные линии" Кремля, но так и не привело к началу Третьей мировой войны.

"Сломанный алгоритм Вашингтона подвергает Украину опасностям и лишним потерям, которых можно избежать. Это обременит любой послевоенный сценарий большими затратами и рисками. Эти опасности и потери, которых можно избежать, также угрожают общему результату войны", – говорится в статье.

По мнению автора, США сконцентрированы на сухопутной составляющей войны и не принимают во внимание, что ее воздушная составляющая может сыграть ключевую роль в ходе событий на фронте и стать решающей в сценарии окончания войны. Именно о таком заблуждении свидетельствует отказ Вашингтона предоставить разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по российским целям в глубине территории РФ.

В то же время, такая политика Вашингтона дает России "фору" и время для усиления своей армии.

"Управление эскалацией не в состоянии обеспечить поражение России, однако позволяет ей создать еще более опасную военную машину", – подытожил автор статьи.

Напомним, в НАТО дали прогноз, останется ли Украина без поддержки США, если на выборах победит Трамп.

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