Управляемая саранча и боевые комары: энтомолог развенчал мифы российской пропаганды

Теоретически использование насекомых в войне возможно так же, как марсиан, считает известный ученый.

Изобретательные российские пропагандисты в одном из последних сюжетов об украинском "биологическом оружии" рассказали о нашествии саранчи, уничтожившей посевы на оккупированной территории Луганской области и на юге России. Как и "боевые комары", о которых в свое время говорил российский посол в ООН Василий Небензя, эти насекомые были отнесены к "украинским диверсантам".

В комментарии "Новому времени" старший научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, энтомолог Григорий Попов развенчал мифы об использовании насекомых в военных целях.

По его словам, у специалистов вызывают смех такие сюжеты.

“Особенно смеются энтомологи, потому что в этом сюжете вместо саранчи эта женщина показывает остатки кузнечиков. На этом можно сразу остановиться. Это постановочный сюжет, не имеющий никакого отношения даже к потенциальным возможностям использования саранчи”, — отметил ученый.

Энтомолог подчеркнул, что таких разновидностей биологического оружия, которое позволяло бы управлять саранчой или другими насекомыми, "объяснив" им, куда лететь и что уничтожать, просто не существует. Доставить саранчу с помощью самолетов или начиненных ими бомб также невозможно, утверждает специалист.

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“Не существует средств доставки, чтобы перенести саранчу в какую-то страну в таком количестве, чтобы она там поселилась именно в этот момент и начала есть какие-нибудь посевы. Дело в том, что саранча распространяется сама совершенно успешно. Для этого ничего не нужно делать”, – объяснил Григорий Попов.

Энтомолог напомнил, что саранча проживает, в частности, на юге России, одним из очагов является Краснодарский край РФ, где она живет в плавнях, камышах и активно вредит сельскохозяйственным культурам каждый год.

"Существуют специальные гражданские центры и в Украине, и в России, которые контролируют [распространение саранчи]. Они отслеживают саранчу и уничтожают ее. И так каждый год”, — заметил ученый.

Относительно "боевых комаров" ученый рассказал, что в середине XX века некоторые страны, среди которых США, Канада, Великобритания, Советский Союз действительно рассматривали этих насекомых как экзотический способ ведения войны.

"Проводились эксперименты во многих странах по сбросу незараженных комаров, просто чтобы посмотреть, как они распространяются, насколько они сильно кусают людей. Но эти эксперименты не вышли за пределы каких-либо научных исследований. Теоретически – да, это возможно как использование марсиан в войне”, — иронически отметил Попов.

По словам ученого, биолаборатории, на которые любит жаловаться российская пропаганда, на самом деле разрабатывают средства против возбудителей болезней, которые переносят комары — например малярии, лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки и т.д., а также методы противодействия распространению таких инфекций.

Напомним, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в прошлом году заявил, что россияне обнаружили в Украине беспилотники, которые могут распространять зараженных комаров.

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