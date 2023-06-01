"Управлять Россией совсем не сложно": Путин признался, сколько времени может поспать

Президент России Владимир Путин не захотел подробно рассказывать о своем рабочем графике и, размышляя о сложности управления огромным государством, вспомнил цитату российского императора Александра II о бесполезности этого дела. В то же время, он рассказал, сколько времени может поспать, и согласился с высказыванием, что "Россией напрямую управляет Бог".

Своими неожиданными мыслями о государственном управлении хозяин Кремля поделился на встрече с многодетными семьями, фрагменты которой были опубликованы российскими пропагандистами.

Путин, в частности, рассказал, что спит, по его мнению, немного. “Наверное, 6-7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня [в ночь на 1 июня] спал гораздо меньше, так получилось”, — сказал президент государства-агрессора, которое именно этой ночью нанесло массированный ракетный удар по столице Украины.

Путин отказался пересказывать свой рабочий график, поскольку, по его словам, "он достаточно однообразен".

В то же время, размышляя о сложности управления огромным государством, президент РФ вспомнил слова императора Александра II: "Управлять Россией совсем не сложно, но бесполезно". Выдержав театральную паузу, Путин позволил собравшимся засмеяться над своей "шуткой".

Также президент РФ упомянул высказывание печально известного в Украине генерал-фельдмаршала Кристофа Миниха: "Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует".

“Я бы поспорил, потому что Россия, хоть и управляется Богом напрямую, но понятно, что существует она за счет наших людей... Это большая честь и удовольствие жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь”, – дополнил Путин тезис государственного чиновника времен Петра I, который был жестоким правителем Украины и привел к гибели тысяч украинских казаков и крестьян на фортификационных работах.

Напомним, во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье во вторник, 30 мая, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью находился в резиденции "Ново-Огарево". Его разбудила рано утром служба безопасности из-за воздушной угрозы.

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