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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Управляю миром, и мне весело": Трамп рассказал о своем втором президентском сроке

Журналисты отметили, что американский президент находится в приподнятом настроении, оценивая свои первые 100 дней нового срока.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает истинное удовольствие от своего второго срока в должности.

Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем второй президентский термин отличается от первого, Трамп отметил: теперь он “не только руководит страной, но и руководит миром”.

"Мне очень весело, учитывая, что я делаю. То, что я делаю, - это очень серьезное дело", - подчеркнул Трамп.

Журналисты отметили, что американский президент находится в приподнятом настроении, оценивая свои первые 100 дней нового срока. По их словам, на этот раз Трамп выглядит гораздо увереннее и энергичнее.

Его соратники также подтверждают это изменение. Брайан Баллард, один из союзников Трампа, отметил: "Во время первого срока все сводилось к попытке расшатать систему. Теперь он делает это с блеском в глазах".

Ранее Дональд Трамп раскритиковал идею временного "перемирия" Путина.

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