Упрощенный режим вывоза животных за границу из Украины больше не работает: какие теперь правила

Упрощенный режим вывоза животных за границу из Украины больше не работает: какие теперь правила

Упрощенный режим вывоза животных за границу из Украины, который был введен после начала полномасштабного нападения РФ, отменили.

У владельцев животных, направляющихся из Украины в страны ЕС, в частности Польшу, должен быть на своего любимца паспорт ЕС, действительная вакцинацию против бешенства. В случае отсутствия необходимо уведомить компетентное лицо, заполнить заявку и пройти упрощенную процедуру пересечения границы.

Об этом идет речь на сайте wetgiw.gov.pl.

Ограничения распространяются на владельцев собак, кошек или хорьков (животных-компаньонов), которые приезжают в Польшу из Украины во время вооруженного конфликта, и эти животные являются их собственностью. Так, по обновленным правилам животные могут пересекать границу с украинцами, если будут соблюдены все требования ЕС, то есть:

животное правильно идентифицировано с помощью микрочипа, — животное вакцинировано от бешенства и прививка еще действует, подробно по этой ссылке у животного есть текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства, подробно здесь у животного есть действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или в сертификате о состоянии здоровья, соответствующем образцу, установленному в законодательстве ЕС

Отмечается, что животные, перемещенные во время военного конфликта, не нуждаются в серологическом исследовании на титры антител против бешенства.

"В чрезвычайной ситуации в результате вооруженного конфликта животные вышеупомянутого виды, сопровождающие своих владельцев при пересечении польско-украинской границы, могут быть завезены на территорию Польши, несмотря на невыполнение одного или нескольких из вышеперечисленных требований", — говорится в сообщении.

В случае пересечения границы без получения вышеупомянутого разрешения в связи с тем, что животное не вакцинировано или чипировано, необходимо уведомить пункт, указанный территориально компетентным уездным ветеринарным врачом. В указанном месте после заполнения заявки животное будет маркировано и вакцинировано против бешенства, а затем будет выдано разрешение.

В то же время, до 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против бешенства не нужны. В этом случае следует получить только разрешение на проезд сопровождающего животного. Меры, связанные с маркировкой и вакцинацией против бешенства, должны быть завершены позже после того, как животному исполнится 8 недель.

"Другие виды животных перемещаются как сопровождающие животные (грызуны, кролики, амфибии, рептилии, декоративные водные животные, беспозвоночные) в связи с отсутствием риска, связанного с потенциальной передачей инфекционных заболеваний, опасных для людей или животных, в том числе вируса бешенства, вводится временное освобождение от обязанности иметь главного ветеринарного врача для импорта. Если есть какие-либо виды, ограниченные Вашингтонской конвенцией CITES, без необходимых разрешений – решение будет приниматься Национальной налоговой администрацией", — говорится в сообщении.