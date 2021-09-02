Ураган "Ида" в США: жертвами непогоды стали около 30 человек, среди них — маленький ребенок

Ураган "Ида" в США: жертвами непогоды стали около 30 человек, среди них — маленький ребенок

Сейчас в Нью-Йорке утром установилась ясная, солнечная погода.

В США из-за мощного урагана "Ида" погибли 29 человек. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси губернаторы объявили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных ливней и наводнений.

Об этом сообщает NBC.

Так, согласно данным местных властей, в штате Нью-Йорк жертвами стихии стали 9 человек, в Нью-Джерси — 17. Среди погибших в Нью-Йорке — двухлетний ребенок и три женщины. Также три смертельных случая зафиксированы в пригороде Филадельфии.

По словам метеоролога NBC News Билла Каринса, в Центральном парке и Ньюарке (штат Нью-Джерси) за один час выпало рекордное количество осадков за час — около восьми сантиметров.

По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке побило 94-летний рекорд. А в Ньюарке побит рекорд 62-летней давности.

Напомним:

Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.

принес в США небывалые ливни и наводнения. Мэр кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где Здесь впервые в истории города — В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.

Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить. Ураган "Ида" может обойтись Штатам в 80 миллиардов долларов, некоторые заводы в Луизиане, которую стихия затронула сильнее всего, не заработают по крайней мере еще две недели, десятки тысяч людей — все еще сидят без света.

Ураган "Ида" оставил без электричества 2 миллиона жителей штата Луизиана

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