Ураган Иен стал одним из самых разрушительных в истории США: уже 27 погибших

На американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы.

В США, по меньшей мере, 27 человек погибли от урагана Иен. Власти предупреждают, что количество жертв стихии может возрасти.

Об этом сообщает Sky news.

"По меньшей мере, 27 человек в США погибли от урагана Иен, и официальные лица предупреждают, что количество жертв будет расти", — говорится в сообщении.

Несколько жертв утонули, в том числе 68-летнюю женщину волна отнесла к океану.

Среди других жертв 22-летняя девушка, погибшая от полученных травм после того, как ее внедорожник опрокинулся на размытом участке дороги. А также 71-летний мужчина, умерший от травм головы, упав с крыши во время установки жалюзи.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что спасательные бригады обошли более 3000 домов в наиболее пострадавших районах, ища выживших и пытаясь спасти тысячи людей, оказавшихся в затопленных зданиях.

Метеоролог телеканала Weather Channel сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего похожего на сегодняшний день. Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Телеканал Fox News отметил, что ураган Иен можно сравнить с сильнейшим штормом, когда-либо бушевавшим на западном побережье Флориды. Скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана Чарли в 2004 году.

Напомним, мощный шторм и ураганный ветер, пришедший с северного побережья Средиземного моря, наделал беды в южных провинциях Австрии.

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